今日新聞8分鐘｜賊人半夜拆走寶馬頭唇｜馬騮橫越龍翔道

小西灣的士司機昏迷車上 當場身亡

今日（6日）早上7時47分，警方接報一輛的士停泊在柴灣小西灣海濱花園公廁對開，車上男司機昏迷不醒，呼叫無反應。救援人員到場證實該名63歲姓呂司機已告身亡，毋須送院；警方正封鎖現場，初步相信無可疑，惟死因仍有待調查。

屯門公路圍牆滲水路面濕滑 交警鐵馬跣胎自炒連人帶車倒地

屯門公路發生交通意外。今日（6日）上午7時55分，屯門公路往屯門方向近油柑頭一輛交通警電單車，懷疑因路面濕滑跣胎自炒，滑行50米後連人帶車倒地。部份汽車零件散落路面；男警連人帶車倒地，四肢及下巴擦傷被送往仁濟醫院治理，送院時戴上頸箍。

皇后大道西爆水管變「小型噴泉」淹浸路面 目擊者嘩聲連連

西區發生爆水管事故。今（5日）晚約9時45分，皇后大道西288號近正街行人路邊，懷疑有地底水管爆裂，影響附近路段，多條行車線受阻。網上影片及圖片可見，大量水在燈位路邊湧出，淹浸附近行人路及馬路，水位直逼鄰近生果檔及住宅大廈。有搭車途經的目擊者驚見「小型噴泉」，嘩聲連連。

何詩蓓回港｜女飛魚稱摘銅牌沒有遺憾：過程比結果重要

香港泳隊完成巴黎奧運賽事，獲得兩面游泳項目銅牌的何詩蓓（Siobhan Haughey）等今早（6日）抵港，大批支持者到場接機。她在女子100米及200米自由泳均游得第三，連同在2021年於東京奧運獲得的兩面銀牌，累計得到四面奧運獎牌，創下香港運動員紀錄。

江旻憓8.11任馬會對外事務助理經理 助推項目包括青年及體育發展

世一「微笑劍后」江旻憓在巴黎奧運女子重劍項目中奪得金牌後，周日（4日）宣布退役。馬會公司事務執行總監譚志源在Facebook「宣布」及代表馬會歡迎江旻憓（Vivian）加入香港賽馬會公司事務部 (Corporate Affairs Division)，並指將於8月11日履新，任職對外事務助理經理 (Assistant External Affairs Manager)。

青山公路荃灣段貨車撞翻客貨車釀兩傷 近西樓角路部分行車線封閉

荃灣發生交通意外。今日（6日）上午10時13分，青山公路荃灣段往屯門方向近福來邨客貨車與中型貨車相撞，客貨車被撞至翻側，橫亘路中。貨車司機被救出時清醒，貨車司機腳部受傷。警方正調查事故起因。

馬騮橫越龍翔道三行車線 急剎停避車撞 網民：反應好快

社交平台流傳一段車Cam片段，拍攝到一隻馬騮險被車輛撞到。該段片段的拍攝時間為今日（6日）上午8時36分，當時拍片者正駕車沿龍翔道快線往荃灣方向行駛，駛至星輝豪庭對開時，突然有一隻猴子由左一線橫越三條行車線，正準備衝向快線，幸好猴子亦及時見到車輛駛至，於是急停腳步停在左三線上，與車輛擦身而過。

車Cam直擊｜欣澳停車場賊人大熱天時包到冚 半夜拆走寶馬頭唇

欣澳露天停車場半夜三更驚現偷零件賊，有寶馬車主慘被偷走車頭「頭唇」，甚為肉赤，並將拍攝到整個拆走頭唇經過的車Cam影片放上網，希望其他司機小心提防。片段拍攝於8月1日凌晨2時許，可見一名「全身包到冚」，穿長袖厚身外套、黑長褲、黑手套，以鴨舌帽及口罩遮掩面容的男子，手持工具在私家車前徘徊，左右張望， 舉止可疑，曾在車頭兩側蹲下，其後他疑成功拆下頭唇並搬走。

沙田茵餐廳擬9月底至10月結業 員工：一個禮拜兩三日完全無客

1980年代電影《阿郎的故事》取景地、屹立香港近60年的印尼餐廳「沙田茵餐廳」(Shatin Inn Restaurant），近日傳出結業消息，店員確認將於9月底至10月結業，原因「一句話齋，係無生意」。在餐廳工作20多年的員工郭小姐表示，「無生意、人工都畀唔出，可以一個禮拜兩三日係完全無客。」有感港人皆北上消費而有所影響，她雖感不捨，但表示已無辦法繼續營運。

日圓回升｜遊日港人：無礙消費意欲 仍較日圓7算時抵 玩完先算

過去半年日圓持續貶值，每百日圓兌港元一度跌穿5算，令不少港人爭相「回鄉」，然而踏入暑假旅遊旺季，日圓昨日（5日）突然回升，每百日圓兌港元回升至5.4算水平。