十大校長論壇｜張翔：AI改變教育如「大洗牌」　須思考新方法應對

人工智能(AI)的興起衝擊教育界,港大校長張翔今(9日)出席座談會時提到,AI正改變教育,形容是一個「大洗牌過程」,舉例兒子有一半的課程都能網上自學,認為教育要有新形式應對,不過相信人與人之間的接觸不會被取替。



《灼見名家》今(9日)舉辦「2024十大校長論壇」,是次論壇的主題為「香港如何發展成為國際專上教育樞紐」,當中談及香港的大學所面臨的挑戰。

張翔表示,除了地緣政治、氣候變化、糧食危機等全球共同問題,大學教育亦面對人工智能的挑戰,指「AI正在改變教育(AI is going to transform education)」,形容是一個「大洗牌過程」。他講述兒子有一半課程都能網上學習,反思大學的意義何在。

他認為教育需要有新形式,「人與人之間接觸不能被AI取替(Personal touch cannot be replaced by robots and AI)」,又稱作為一間傳統院校,需要在在新挑戰下應對變化。

張翔稱,要做到國際專上教育樞紐,大學要擔當領導者,並保持香港的獨特性。(盧翊銘攝)

國際專上教育樞紐不能只合作 港大學需擔當領導者角色

談及香港有什麼優勢,張翔認為香港有五間大學位列世界前百名,能連通世界和內地。他又指香港是中國最國際化城市,「有大灣區這片福地」,但要成為國際專上教育樞紐,不能只是合作,而是要擔當領導者,並保持香港的獨特性。

《灼見名家》2014年首度舉辦「十大校長論壇」,事隔10年再辦,今日(9日)論壇出席者有港大校長張翔、理大校長滕錦光、港城大(東莞)校長魯春、教大校長李子健、都大校長林群聲及恒大校長何順文。另外,中大校長段崇智、港科大(廣州)校長倪明選、浸大校長衛炳江及嶺大校長秦泗釗則以錄像發言。