新冠肺炎・ 最新｜至少增20宗確診　本地感染一周累計勢破100人

本港新冠肺炎疫情持續升溫，昨日新增38宗確診個案，包括32宗為本地個案，另有6宗屬外地輸人個案，本港至今累計有1,404宗確診個案。 由本周日（5日）再次錄得本地感染個案以來，截至昨日人數已累計有97人；昨日有消息指再增至少20宗確診個案，即今日周六（11日）勢必破100大關，當中三個群組累計已有75人染疫。

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【08:00】根據衞生署衞生防護中心資料，爆發一周以來，主要錄得三個群組個案，截至昨日「港泰護老中心」群組佔最多，合共有34人；其次為「彬記粥麵美食/ 新發茶餐廳」群組，有29人；「水泉澳邨明泉樓」群組則暫有12人。三組合共有75人，再加其他未有源頭個案，合共有97宗，因此今日100大關勢必失守，原因是昨晚有消息，已再多20多宗感染個案。

【08:00】本港周五（10日）新增38宗個案，衞生署衞生防護中心晚上公布32名本地確診者的住所及出現病徵前兩天起所到過地方。主要爆疫區域為新界東及九龍東，而患者確診前所到過地方，也集中在兩區。至少三名確診者很多時要在黃大仙與將軍澳兩邊走，他們為兩名跨區就讀直資中學學生及一名常到爆疫情的港泰護老中心探望父親的青年。

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