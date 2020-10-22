新冠肺炎．最新｜今增11宗確診1宗無源頭　映灣園38歲女染疫

本港疫情持續，衞生署今日（22日）新增11宗確診個案，至今本港個案累計5,281宗。新增個案中，有10宗為外地輸入個案，當中9宗由尼泊爾到港，當局要求尼泊爾航空停飛香港兩周。 餘下1宗為本地無源頭感染個案，事主為38歲無業女性，與家人同住東涌映灣園聽濤軒15座，9月5日至16日曾到意大利及瑞士，回港後於家居檢疫，檢疫期間兩次檢測均呈陰性。她10月9日曾低燒，於10月19日因無味覺，在屯門一名姓司徒的醫生診所求醫，檢測後確診。事主曾到屯門新墟街市購物，並於附近按摩店做腳部按摩，亦曾光顧東涌區內多間食肆。另外，本港暫有少於10宗初步確診個案。 政府明日（23日）起放寬社交距離措施，包括讓持牌旅行社舉辦本地遊旅行團，每團人數最多30人，參與婚禮的人數增至最多50人，以及泳池可進行隊際活動。

張竹君指，本港新增11宗確診，10宗為輸入個案，餘下1宗為本地無源頭個案。（羅君豪攝）

【16:55】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報13宗個案，無病人離世。有15名病人康復出院。目前尚有116名確診病人留醫，當中有13人情況危殆，4人情況嚴重，99人情況穩定。負壓病床數目是1,098張，使用57.6%；負壓病房數目是614間，使用率67%。

何又指，醫管局日前就曾員工於2月缺勤的情況發信，希望員工確認缺勤日子是否正確，以及了解缺勤原因。她強調，醫管局一直以合情合理合法方式處理，目前未有相關員工回覆，現仍就情況諮詢法律意見。

【16:45】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增11宗確診，累計個案增至5,281宗。當中10宗屬輸入個案，多達9人由尼泊爾到港，1人由巴基斯坦來港。由於多名確診尼泊爾旅客乘坐RA4099航班，當局已引用法例599H章，禁止尼泊爾航空航班停飛香港14天。

至於本地感染個案則有1宗，屬無源頭個案。事主是38歲無業女性，於東涌映灣園聽濤軒15座與家人同住。患者9月5日至16日曾到意大利及瑞士，回港後於家居檢疫，檢疫期間兩次檢測均呈陰性。她10月9日曾低燒，但服藥後痊癒未有求醫。

患者於10月19日因無味覺，到屯門恆福花園一名姓司徒的醫生診所求醫，檢測後確診。事主曾到屯門新墟街市購物，並於附近按摩店做腳部按摩，亦曾光顧東涌區內多間食肆，包括意樂餐廳、東薈城八月花及逸東商場譚仔三哥等。患者亦會跑步來回東涌碼頭及住處，傳染期內曾與一至兩位親戚食飯，有一名親戚感不適。

至於患者就讀屯門保良局志豪小學的兒子，10月16日亦有咳嗽，昨天仍有上學，已送院治療。當局已要求涉事學校停課。

【14:40】衛生防護中心將於今日下午4時30分開記者會，交代疫情進展。

【11:56】消息指，今增大概10宗新型肺炎確診個案，當中一宗疑屬源頭未明本地個案。

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼

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