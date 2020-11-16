新冠肺炎．最新｜今日新增8宗確診　全屬輸入個案

本港疫情持續反覆，並有反彈趨勢。政府收緊防疫措拖，凌晨起食肆營業時間會縮短至午夜12點，每枱人數上限由六人收緊至四人；酒吧每枱人數上限由四人降至兩人。 衞生防護中心昨日（15日）公布增加14宗確診個案，累計增至5,459宗。當中5宗為本地個案，包括一宗未知感染源頭男患者；另外9宗屬輸入個案，當中包括一名免檢疫的35歲女子，她由匈牙利經土耳其伊士坦堡抵港，返回鴨脷洲南灣9座居所後才被通知確診。

【14:12】衞生署衞生防護中心公布，今日有8宗確診個案，全屬海外輸入個案。

【11:23】消息指，今日新增8宗確診，無本地個案。

【09:57】政府日前刊憲，由昨日起被醫生懷疑感染新型冠狀病毒的人，以及食衛局長指明的特定群組須強制接受病毒檢測。

食物及衞生局局長陳肇始今日（16日）接受港台節目訪問時指，政府要先與私家醫生及醫生團體商討細節，有關的電腦系統已差不多做好。在要求病人檢測時，醫生要因應專業自行判斷，若有硬指標讓醫生跟從，反而不理想。當被問及若病人最後確診，但醫生卻「走漏」未有要求病人強制檢測時，醫生會否需要承擔責任。陳局長回應稱，在任何病患上，若醫生在專業判斷出現問題，醫委會均有特定程序處理。

醫學會會長蔡堅則批批評政府「霸王硬上弓」，當局應給予強制檢測的硬指標，以免日後與病人有爭抝。

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【09:24】本地疫情反彈，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（16日）在商台節目《在晴朗的一天出發》形容近日確診個案來勢洶洶，近十日至少有15宗源頭不明個案，涉及不同地區及行業，反映社區有隱形傳播鏈，擔心會再有疫情大爆發。

相關新聞：10日15宗源頭不明個案 許樹昌：疫情來勢洶洶 憂再現大爆發

【00:01】衞生防護中心公布新一批確診患者行蹤。確診大廈食肆｜48歲女患者曾到荃灣多處 包括鴻星、如心海景酒店

▼11月16起收緊防疫措施▼

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▼粵澳「回港易」10個須注意重點▼

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新加坡旅遊氣泡需注意12件事▼

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▼感染風險通知流動應用程式▼

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