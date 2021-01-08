新冠肺炎．最新｜科興疫苗保護率78%　港府晤私醫商接種詳情

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，截至昨日凌晨，本港新增33宗確診個案，至今本港累計9,108宗個案。 政府已徵召約100名紀律部隧人員，協助追踪緊密接觸者，並會於啟德社區會堂設立指揮中心。當局又指，未來會於全港18區設立社區疫苗注射中心，統一注射需低溫儲存的BioNTech / 復星疫苗，減少因分散接種而造成的混亂。

【00:05】巴西聖保羅政府公布，科興新冠疫苗在當地後期測試有效率為78％，即疫苗保護率為78%。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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1月7日新增患者到訪餐廳

【00:02】衞生及防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，有8間餐廳曾有患者到訪，主要集中在九龍區，一名61歲無源頭患者曾到九龍香格里拉大酒店大堂酒廊。



深水埗區有5間食肆上榜，一名居住強制檢測大廈名單的患者曾到其中3間茶記，分別是元朗冰室、翠河餐廳及皇冠冰室；九龍城區有2間上榜，一名居強檢大廈何文田邨靜文樓患者曾到何文田廣場明星海鮮燒鵝專門店及大快活用餐。

確診食肆｜增8餐廳上榜 有不明源頭患者曾到香格里拉大酒店

一名61歲男患者（個案編號9069）上月31日報告或最後到訪九龍香格里拉大酒店大堂酒廊。（九龍香格里拉大酒店圖片）

▼1月7日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

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【00:01】雖然疫情稍有緩和，但根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，若對比過去14天，本港再有6幢大廈新上榜，其中2幢都屬於將軍澳藍田隧道地盤群組，包括元朗俊賢坊2號恆運樓、長沙灣兼善里27號。



此外，元朗金輝大廈累計已有6人染疫，他們全部都屬於將藍隧道群組。

確診大廈｜多6住所上榜 元朗金輝大廈6人染疫 全屬將藍隧道群組

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