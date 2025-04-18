復活節｜假期首日東鐵綫列車逼爆　大批港人拖篋北上度假

一連四日的復活節長假期今日（18日）展開，入境處預計陸路出境會達到高峰，達到近76萬人次，而四日內將合共有約505萬人次經各陸路口岸出入境。昨晚（17日）截至九時，已經有逾66萬人次出境。



復活節長假期首日，大批港人北上享受假期，有網民指早上6時東鐵綫往口岸方向列車逼爆，已很難上車。記者8時30分左右在港鐵九龍塘站，看到不少港人「拖篋」、一家大細準備北上。至於其各口岸情況、交通資訊，《香港01》為你持續更新。



復活節假期首日，在九龍塘站，大批市民一早乘車北上度假。(吳美松攝)

復活節假期首日，在九龍塘站有大批市民一早乘車北上度假。(吳美松攝)

入境處預計昨日（17日）至下周一（21日）會有約505萬人次經各陸路口岸出入境。而入境高峰期是下周一，約61.8萬人。另外，復活假期期間羅湖、落馬洲及深圳灣三個口岸每日分別預計有約22.5萬、20.2萬及16.4萬人次出入境。

昨晚（17日）截至九時，有逾66萬人次出境。（洪戩昊攝）

入境處預計復活節假期期間共有約604萬人次出入香港。（周令知攝）

入境處預計復活節假期期間共有約604萬人次出入香港。（周令知攝）

入境事務處數據顯示，截至昨晚（17日）9時，出入境人次逾98萬，當中超過66萬人次出境。逾56.4萬人次經陸路北上，最多人經羅湖口岸，有近13萬；其次是落馬洲支線，出境人次約11.7萬。

入境處表示，會連同香港警務處、香港海關和香港鐵路有限公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及採取適當措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

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