李兆基設靈｜今中午起供公眾弔唁　香港殯儀館對面球場設置悼念區

【李兆基喪禮/李兆基訃聞/李兆基出殯/李兆基公祭/李兆基扶靈名單/李兆基設靈/李兆基逝世/李兆基博士/李兆基訃告/李兆基葬禮】恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，李兆基今日（27日）在香港殯儀館設靈。香港殯儀館門外已掛上「李府」字樣白燈籠，工作人員周六起準備館內牆壁鋪滿白花，喪禮以佛教儀式進行，今日中午起予公眾弔唁，周一（28日）舉行團體公祭。



根據訃聞，李兆基治喪委員會由行政長官李家超和中聯辦主任鄭雁雄出任主任。治喪委員會早前表示，喪禮期間，當公祭進行或殯儀館靈堂過於擠迫時，會安排到場人士到對面球場設置的大型帳篷悼念區致祭。



恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，今日（27日）在香港殯儀館設靈。李兆基的家人在殯儀館對面球場設置悼念區，供公眾弔唁。悼念區正中央放有李兆基的遺照。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，今日（27日）在香港殯儀館設靈。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，今日（27日）在香港殯儀館設靈。李兆基的家人在殯儀館對面球場設置悼念區，供公眾弔唁。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，今日（27日）在香港殯儀館設靈。現場派發的悼念冊寫着永遠懷念李兆基博士。（盧翊銘攝）

人稱「四叔」的恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，今日（27日）在香港殯儀館設靈。香港殯儀館門外已掛上「李府」字樣白燈籠，工作人員周六起準備館內牆壁鋪滿白花，喪禮以佛教儀式進行。李兆基的家人在殯儀館對面球場設置大型帳篷悼念區，今日中午起開放予公眾弔唁。

現場悼念區的正中央放有李兆基的遺照，旁邊放滿包括白玫瑰和白菊花等白花布置，亦放有多個由不同機構或團體致送的花籃。悼念區入口處設有弔唁冊，供公眾簽名留言悼念，現場亦置有多部屏幕，播放着介紹李兆基生平，以及他生前為教育界及社會慈善作出的偉大貢獻。

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恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，今日（27日）在香港殯儀館設靈。李兆基的家人在殯儀館對面球場設置悼念區，供公眾弔唁。悼念區正中央放有李兆基的遺照。(林子慰攝)

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恒基地產創辦人李兆基3月17日與世長辭，享壽97歲。(恒基提供圖片）

治喪委員會在報章刊登訃聞。

李兆基治喪委員會由全國政協副主席董建華和梁振英出任榮譽主任，行政長官李家超和中聯辦主任鄭雁雄出任主任；6名副主任包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、中聯辦副主任尹宗華、立法會主席梁君彥和行政會議召集人葉劉淑儀。

恒基兆業地產有限公司創辦人李兆基於3月17日逝世，享壽97歲。(恒基提供圖片）

治喪委員會表示，喪禮期間，當公祭進行或殯儀館靈堂過於擠迫時，會安排到場人士到對面球場設置的大型帳篷悼念區致祭。屆時該處將設置祭壇，並提供弔唁留言冊，播放李兆基紀念影片及展示各界弔唁函件。球場開放時間為今下午1時半至晚上7時，及明日上午9時至下午1時。