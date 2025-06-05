皇后山邨食水瀝青黑點︱水務署長黃恩諾聯房署副署長下午4:30交代

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現水中含黑色顆粒。水務署署長黃恩諾早前指食水經化驗後符合食水安全標準，未釋居民疑慮之餘更惹不滿。《香港01》周三（4日）到皇后山邨、山麗苑部份單位取得食水樣本交予浸會大學化學系檢驗，黑色顆粒結果與瀝青高度吻合。風波爆出6日，當局今日（5日）公布，黃恩諾下午4時30分將聯同房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝，在水務署總部會見傳媒，交代事件。



水務署署長黃恩諾早前指皇后山邨食水經化驗後符合食水安全標準，未釋居民疑慮之餘更惹不滿。（資料圖片/蔡正邦攝）

皇后山邨皇頤樓居民戴女士表示會耐心等待政府溯源結果。（譚曉彤攝）

皇后山邨皇澄樓居民梁女士，濾水器亦收集到黑色顆粒。（譚曉彤攝）

皇后山邨走廊可見牆外水管。(洪芷菁攝)