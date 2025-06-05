皇后山邨食水瀝青黑點．直播︱水務署長黃恩諾聯房署副署長交代
撰文：韋景全
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粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現水中含黑色顆粒。水務署署長黃恩諾早前指食水經化驗後符合食水安全標準，未釋居民疑慮之餘更惹不滿。《香港01》周三（4日）到皇后山邨、山麗苑部份單位取得食水樣本交予浸會大學化學系檢驗，黑色顆粒結果與瀝青高度吻合。
風波爆出6日，當局今日（5日）公布，黃恩諾下午4時30分將聯同房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝，在水務署總部會見傳媒，交代事件。
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