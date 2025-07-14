47人案．上訴︱彭卓琪放棄上訴 餘下13名被告聆訊今展開
撰文：安梓寧
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民主派初選案去年11月判刑，45人被判囚。原有14人提出上訴，另律政司亦就劉偉聰被裁定罪名不成立亦以「案件陳述」方式提上訴。案件今（14日）於西九龍法院進行聆訊，料需時10日。繼譚得志早前自行撤回上訴，並已不在今天的出庭名單，另一被告彭卓棋今亦撤回上訴，法官亦隨即駁回其申請，令涉上訴聆訊的被告減至13人。
今早約8時，已有數十人在法院外排隊，等待進入法院旁聽。梁國雄太太陳寶瑩、被裁定罪名不成立的李予信今亦有到庭旁聽。多名被告到庭時精神不錯，向到庭的旁聽親友揮手。此外，多名被告均清瘦不少。
就定罪及判刑提出上訴的12人：
+8
撤回申請的兩人：
律師確認彭卓琪放棄上訴
全部被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。
案件由上訴庭三名法官潘兆初、彭偉昌和彭寶琴審理。案件甫開庭，法官潘兆初表示收到文件，被告彭卓琪放棄上訴。彭的代表大律師確認，法官遂正式駁回其上訴。
合共13人面對上訴聆訊
繼續上訴申請的12被告包括：鄒家成、吳政亨、何桂藍、林卓廷、余慧明、黃碧雲、楊雪盈、何啟明、鄭達鴻、陳志全、梁國雄及黃子悅。其中只有黃子悅是認罪，她只就刑期提出上訴，其餘12人則是經審訊後被裁定罪成，他們全部就定罪及刑罰提出上訴。大律師劉偉聰經審訊後脫罪，律政司就劉的無罪裁決上訴。
案件原涉45名被告，被告李予信及劉偉聰罪名不成立，餘下45人串謀顛覆國家政權罪成，被判囚4年2個月至10年不等。已裁定無罪的李予信，今亦有到庭旁聽。另外部份被告早前已刑滿出獄。
案件編號：CACC253/2024
早認罪部份被告已刑滿出獄
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案件總結
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