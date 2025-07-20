颱風韋帕10號風球市面多圖　至早上9時一男子風暴受傷　15宗塌樹

撰文：石國威
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【天文台颱風消息即時／打風／hko／天文台／颱風／風球／9號風球／10號風球／移動路徑／熱帶氣旋】颱風韋帕（Wipha）周六(19日)深夜增強，天文台今早9時20分改發10號風球。

當局指，截至今日上午9時，政府1823電話中心及消防處分別收到4宗及11宗塌樹報告，暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。

醫院管理局表示，截至今日上午9時，一名男子在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

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颱風韋帕逼近，7月20日早上7時杏花邨岸邊驚濤拍岸。(許湖洪攝）
颱風韋帕逼近，7月20日早上7時杏花邨岸邊驚濤拍岸。(許湖洪攝）
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