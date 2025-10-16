JACOMAX銅鑼灣分店10.18最後營業　老闆：收業主「清場即走」通知

意大利薄餅店JACOMAX繼今年6月宣布，開業14年的上環總店，因無法與業主達成續約租金的共識而無奈結業。事隔約4個月，店方今日（16日）在社交媒體公布，開業5年的銅鑼灣分店將於本周六（18日）結束營業，不少熟客留言表示感到愕然。老闆Jacopo（周洪賓）解釋指，結業決定源於收到業主「清場即走」的倉卒通知，並預告會在同區開新店，預計12月將以全新面貌，再與顧客見面。



意大利薄餅店JACOMAX今晨（16日）在社交媒體發文，指銅鑼灣分店將於本周六（18日）結束營業。（JACOMAX Facebook）

意大利薄餅店JACOMAX的外籍老闆Jacopo今日在社交媒體發文，宣布開業5年的JACOMAX銅鑼灣分店將於本周六(18日)結束營業。他稱自從今年6月結束上環總店後，銅鑼灣分店亦一直面對租金高昂及空間狹隘的雙重壓力。有限的店面不僅無法為小朋友提供生日派對場地，亦難以應對人數較多的團體預約，導致營運上出現諸多限制，例如晚上7時後不能再接受訂位，對顧客及員工均造成不便。

意大利薄餅店JACOMAX今晨（16日）在社交媒體發文，指銅鑼灣分店將於本周六（18日）結束營業。（JACOMAX Facebook）

Jacopo又在文中表示，他們原以為有數月時間作搬遷安排，並已提早3個月與業主溝通，惟日前卻突然收到「清場即走」的通知。Jacopo形容通知來得「Shock and short」（驚訝又趕急），對此溝通方式感到愕然。

他亦表示，需在倉促之間為員工安排後續事宜，情況相當狼狽，「連文都打唔徹（切） 又要即刻安排同事行程」。

JACOMAX老闆Jacopo。（資料圖片/夏家朗攝）

不過，Jacopo在帖文中透露，已積極籌備新店，地址在銅鑼灣fashion walk食街華高大厦，並預告將於今年12月以「一個更舒適的空間」與顧客見面，期望能提供更優質的用餐體驗。他又感謝顧客在過去5年來的支持，並盼望在新店開業後能繼續獲得大家的支持。

Jacomax原本有4間店，分別位於上環的總店、銅鑼灣、將軍澳及尖沙咀，繼今年6月底上環總店因無法與業主達成續約租金的共識，而需要結業。當時，Jacopo已提到銅鑼灣分店租約於8月到期，正盡力與業主洽談租金，想不到最終亦需要結業收場。目前除了籌備中的新店，Jacomax尚有兩間分店，分別位於尖沙咀美麗華商場及將軍澳新都城中心。