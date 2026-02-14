今日新聞8分鐘｜八旬翁橫越行車線遭撞︳紅磡食店無閂閘老鼠橫行

劉馬車疑冒充通利琴行代言人 便衣警登門拘捕

網上流傳一段題為「馬車涉嫌欺詐再次被捕」的短片，顯示多名便衣警員登門及展示搜查令，要求進入劉馬車的住所。劉一度拒絕並爆粗謾罵，最終由劉父開門讓警方入內。據了解，社交平台日前流傳附有相片的帖文，拍攝到劉馬車在陳列室彈鋼琴，內容包括「通利琴行代言人劉馬車衷心感謝通利琴行總裁‥‥‥只要說出支持馬車的音樂夢8個字，即可享有8折優惠‥‥‥」。

警中環放蛇捉黑的 司機索價350元往尖東被捕

年近歲晚，中環發現「黑的」。今日（14日）凌晨時份，港島總區交通部執行及管制組特遣隊派出一名男警喬裝成遊客，行經威靈頓街和擺花街時，一輛俗稱「小露寶」的混能的士主動停下，男司機遊說接載上車，抵達尖東麼地道72號對開時，索取350元車資，較合理車資貴約一倍的價錢。

情人節花墟人頭湧湧 有男士第10年買玫瑰送太太

今日情人節（14日），位於旺角花墟人頭湧湧，不少男士來挑選心儀的玫瑰花，送給女朋友或太太。有男士第10年買玫瑰送給老婆，希望提供對方更多「情緒價值」又寓意彼此甜甜蜜蜜。今日下午，旺角花墟出現年花與玫瑰雙雙登場、人頭湧湧的熱鬧場面。有花店店員透露，因兩個節日相近，店舖已將重心放在年花生意上，「手心又係肉，手背又係肉，只可以揀一個，就話揀過年啦。」而情人節只做熟客訂單，但99支玫瑰的訂單明顯減少。

觀塘道八旬翁橫越多條行車線 遭的士撞倒送院不治

觀塘發生奪命交通意外。昨晚（13日）9時12分，一名46歲張姓男子駕駛的士沿觀塘道往觀塘方向行駛，當駛至近牛頭角道得寶花園對開時，撞倒一名正在過路的80歲吳姓老翁。老翁頭部及四肢嚴重受傷，昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，於昨晚10時37分被證實死亡。的士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，他現正被扣留調查，案件交由東九龍交通意外特別調查隊第一隊跟進。

東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 0259與調查人員聯絡。

紅磡食店收舖無閂閘老鼠橫行 東主稱腰傷難落閘

紅磡有食店驚變「老鼠樂園」！昨日（13日）有網民在社交平台 Threads 分享一段影片，直擊紅磡一間食店在凌晨收舖後，廚房內部淪為老鼠的活動場所，有至少兩隻老鼠被拍在店內穿梭，場面駭人。網民形容食店如「米奇妙妙屋」，並質疑食店收舖時未有將捲閘關好，情況令人擔憂。今早（14日）記者向涉事食店求證，負責人承認事件，指近期因腰傷無力搬開雜物及落閘，才讓老鼠有機可乘，承諾會改善衛生，正尋找滅蟲公司處理。

麗星郵輪「領航星號」故障 晚上宣布航程取消

麗星郵輪旗下的「領航星號」早前宣布重回香港作母港推出航程，惟首日便出現阻滯。該船今日原定開展為期兩晚的海上遊，但有指因為出現技術問題，登船程序受阻。據了解，原定旅客可在下午4時登船，惟至晚上9時有逾千旅客仍滯留尖沙咀海運碼頭，至今未能登船，導致大批旅客鼓譟。

職員擦傷請448日病假 食環向老翁索償 霍啟剛：已圓滿解決

6旬老翁陳伯7年前在元朗街頭，涉亂拋煙頭而與食環署女員工推撞，對方報稱擦傷後請病假長達448日，食環署更於事隔4年後向陳伯索賠多達約44萬元，惹起嘩然。跟進事件的立法會議員霍啟剛今（13日）指日前收到當事人告知整件事已經圓滿解決，霍啟剛上載日前再見到當事人時照片，形容他比起去年精神了好多、面色飽滿好多。

內地AI惡搞片「超人痛毆高市早苗」 引日本網民轟

正值中日關係緊繃之際，一段AI影片又再次掀起兩國網友的罵戰。一名中國網友用AI生成「超人吉田狂揍日本首相高市早苗」的影片，並將其發布在社群媒體上，引來日網友的謾罵，紛紛喊話要超人吉田的版權商提告，該影片隨後也已因版權問題而遭下架。