勞福局推智能意外偵測系統 助300戶高風險照顧者 第三季完安裝
撰文：吳美松
出版：更新：
去年《施政報告》提出，勞福局今年將為300戶高風險照顧者家庭試點安裝智能意外偵測系統，局長孫玉菡出席公開活動時表示，期望今年第三季完成招募家庭參與及系統安裝。他又指，當局已委託樹仁大學，在系統試行一段時間後評估成效。而系統亦獲港交所慈善基金新推出的旗艦照顧者關懷計劃贊助。
系統可偵測長者跌倒 連接支援中心即時介入支援
孫玉菡接受港台專訪時表示，「智能意外偵測系統」的設備不會拍攝到人面影像，可保障私隱，主要能偵測到跌倒、長期靜止，或煙霧探測等。即使被照顧者在家跌倒後，沒有能力求救或按動平安鐘，系統連接的24小時支援中心亦可即時知道，並及早介入提供協助。
孫玉菡表示，香港人口老化速度快，如能善用科技協助，對照顧者和被照顧者而言都是好事。他續說，當局已委託樹仁大學，在系統試行一段時間後評估成效。
另外，《強制舉報虐待兒童條例》今年1月20日起正式實施，孫玉菡表示，直至2月底共接獲66宗懷疑嚴重虐兒的舉報個案，涉及共70名兒童，這些個案多屬身體虐待，舉報者最多來自社福界，亦有醫療及教師專業。
孫玉菡形容相關數字屬溫和，又指條例的實施是成功和平穩的。他又指，政府參考過外國經驗，原預計條例生效後，舉報個案會即時大幅上升，但至今並無出現這情況。他認為是因為政府做了大量前期準備工作，令相關專業人士在條例正式推行前，已清楚知道自己的工作和責任，亦理解相關流程。
孫玉菡又表示，仍有很多與條例相關的查詢，但認為條例剛實施，因此屬預期之內。他指當局會統計每季涉及虐兒的數字，再仔細分析。
港交所慈善基金啟動照顧者關懷計劃 包括夥領展設社區支援設施照顧者專線配對350宗暫託 6旬母因病女兒送院舍 樂見她學會自理社聯「商界展關懷」嘉許3500企業 「添孫假」等照顧者支援成焦點照顧者｜輪候資助安老院平均需一年 去年近3000長者等到死都無位照顧者｜暫託資訊混亂欠時效 67歲保安難為失智症九旬母找宿位照顧者誰共鳴？7旬翁怕認知障礙妻無人理 拒入院揭機制「有限」雙老家庭9年增七成 社工分析照顧者壓力爆卻拒申院舍的多重原因強制舉報虐兒新例實施4日報案增 孫玉菡：預料之內 整理後公布舉報虐兒｜社聯倡每季公布兒童緊急宿位情況 讓業界掌握有否超載強制舉報虐兒條例今日生效 誰是強制舉報者？舉報什麼？一文看清強制舉報虐兒條例1.20生效 孫玉菡料舉報增 支援服務專隊已運作強制舉報虐兒條例1.20生效 社署增兩留宿中心應對舉報個案或增加