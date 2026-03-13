勞福局推智能意外偵測系統　助300戶高風險照顧者　第三季完安裝

去年《施政報告》提出，勞福局今年將為300戶高風險照顧者家庭試點安裝智能意外偵測系統，局長孫玉菡出席公開活動時表示，期望今年第三季完成招募家庭參與及系統安裝。他又指，當局已委託樹仁大學，在系統試行一段時間後評估成效。而系統亦獲港交所慈善基金新推出的旗艦照顧者關懷計劃贊助。



照顧者支援專線。（資料圖片/夏家朗攝）

系統可偵測長者跌倒 連接支援中心即時介入支援

孫玉菡接受港台專訪時表示，「智能意外偵測系統」的設備不會拍攝到人面影像，可保障私隱，主要能偵測到跌倒、長期靜止，或煙霧探測等。即使被照顧者在家跌倒後，沒有能力求救或按動平安鐘，系統連接的24小時支援中心亦可即時知道，並及早介入提供協助。

孫玉菡表示，香港人口老化速度快，如能善用科技協助，對照顧者和被照顧者而言都是好事。他續說，當局已委託樹仁大學，在系統試行一段時間後評估成效。

勞工及福利局局長孫玉菡（左三）、港交所主席唐家成（右三）、香港交易所集團總法律顧問及集團首席可持續發展總監周冠英（右二）、社會福利署署長杜永恒（左二）、勞工及福利局康復專員姜梁詠怡（左一），以及港交所企業責任及慈善基金主管劉伯浩（右一），同進行港交所慈善基金照顧者關懷計劃啟動儀式。（港交所提供圖片）

另外，《強制舉報虐待兒童條例》今年1月20日起正式實施，孫玉菡表示，直至2月底共接獲66宗懷疑嚴重虐兒的舉報個案，涉及共70名兒童，這些個案多屬身體虐待，舉報者最多來自社福界，亦有醫療及教師專業。

2026年直至2月底，政府共接獲66宗懷疑嚴重虐兒的舉報個案，涉及共70名兒童。（資料圖片）

孫玉菡形容相關數字屬溫和，又指條例的實施是成功和平穩的。他又指，政府參考過外國經驗，原預計條例生效後，舉報個案會即時大幅上升，但至今並無出現這情況。他認為是因為政府做了大量前期準備工作，令相關專業人士在條例正式推行前，已清楚知道自己的工作和責任，亦理解相關流程。

孫玉菡又表示，仍有很多與條例相關的查詢，但認為條例剛實施，因此屬預期之內。他指當局會統計每季涉及虐兒的數字，再仔細分析。