今日新聞8分鐘｜深水埗男被警制服｜復活節首日逾61萬人出境人潮

新蒲崗太子道東天橋3車相撞 6人受傷

新蒲崗太子道東近李求恩紀念中學對開發生交通意外。今日（3日）早上10時20分，警方接報有三車在太子道東天橋上相撞，包括私家車、小巴和客貨車。據報有6人受傷，包括一名6歲男童，救援人員正在場處理。

澳門電動滑板車駛出馬路 捱電單車撞飛

星期二（2日）凌晨近2時，澳門青茂口岸對開發生一起交通意外。根據當地媒體報道，一輛電單車與一輛電動滑板車，於鴨涌馬路近青茂口岸澳門邊檢大樓的士站對開疑發生碰撞，兩名男子受傷。

據網上流傳的意外影片所見，一名男子駕駛電動滑板車，於非過路處橫過馬路時，遭另一名男司機駕駛一輛電單車從右側駛至，收掣不及，攔腰撞向電動滑板車。滑板車男一度被撞飛，兩人連人帶車衝前2米多後倒地。所幸意外後二人皆輕傷清醒。澳門治安警表示，意外中兩名司機均通過酒精測試，其中20多歲電單車男司機在意外中受輕傷，無需送院；而駕駛電動滑板車的30多歲姓鄒澳門男子，受傷送院治理，經治療後已出院。

貨車突駛入路肩撼箭嘴車 司機被困

元朗公路發生車禍。今日（2日）下午1時54分，一輛貨車沿元朗公路往上水方向沿左線而行行駛，途至近丹桂村對開時，根據網上流傳的車Cam影片可見，貨車突然扭左駛入路肩，直撼一輛當時停在路肩的箭嘴車尾部，有目擊者見狀嘩聲連連，驚叫「做乜嘢呀佢」。意外中，姓謝（46歲）貨車司機未能打車門一度被困，由消防救出，他報稱頭暈不適；另外姓麥（60歲）箭嘴車司機則腳部受傷，兩人雙雙被送往屯門醫院治理。

深水埗男子被警員撳地制服 高呼：唔好撳呀！

深水埗發生一宗警員制服疑人事件。周五（3日）凌晨1時左右，據悉在石硤尾街與鴨寮街交界，有警員制服一名男子，期間男子不停大叫，驚動附近街坊圍觀、以及取出電話拍攝片段。

復活節首日逾61萬人出境 各口岸現人潮

【深圳口岸／福田／羅湖／西九龍高鐵站／高鐵／港珠澳大橋／蓮塘／皇崗／落馬洲／復活節／復活節假期】長達5日的復活節及清明節假期由今日（3日）開始，西九龍高鐵站早上被北上港人逼爆。有市民參加越南5日4夜團，先乘坐高鐵到廣西南寧，再坐旅遊巴經中越友誼大橋到越南下龍灣，認為相對於坐飛機需付上高昂的機場離境稅，又要提早數小時辦理登機手續，倒不如乘坐更舒適的高鐵。也有長者三代同堂參加桂林旅行團，首次體驗坐高鐵，又預告下次將到北京旅遊，「我個孫話遲啲陪我去喎，我都好開心，哈哈哈哈！」

兩蚊兩折今起實施 有長者稱無奈接受：一定贊成㗎

今日（4月3日）是復活節假期首日，長者「兩蚊兩折」同日起實行，車費超過10元，需支付兩折車費，10元或以下則維持繳付2元。近年港人熱愛北上，以由大圍前往香園圍的巴士路線B8為例，長者單程需付車資由以往的2元，增至3.6元，即增加1.6元，升幅達八成。前往北上的長者對新措施意見不一，有人認為可減少「亂坐車」情況，亦有人對新收費感到混淆，擔心日後生活成本提高，亦有人稱只能無奈接受，「冇話唔讚成㗎，一定贊成㗎。」

伊朗大橋遭襲增至8死95傷 特朗普：與美國達成協議時刻

被稱為中東最高橋樑、伊朗標誌性工程的伊朗卡拉季市貝伊克公路橋又名B1大橋（B1 bridge），在4月2日遭美國和以色列聯軍襲擊受損，傷亡人數由最初2死增至8死95傷。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）隨後在社交平台發文證實事件，強調現在正是伊朗與美國達成協議的時機。這座大橋遇襲當日未正式通車，處於即將竣工的狀態。

抖音小紅書湧現香港保險網紅 誇大宣傳年領7萬專攻內地客

近年來，內地社交平台湧現大量香港保險（內地稱「港險」）網紅，借「年息6%以上」「存錢領工資」等話術吸引客戶，再引流至私域成交。

有內媒調查發現，相關宣傳與產品實際收益存在較大落差，背後更潛藏虛假宣傳及跨境違規售賣保險等法律風險，當中不少網紅是在近三年通過高才通計劃前往香港，並因續簽、職業轉換等原因選擇銷售香港保險。

蘿蔔快跑癱瘓多人被困 武漢交警：系統故障無人傷

3月31日晚，百度旗下無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」（Apollo Go）疑系統癱瘓，湖北武漢市有多輛「蘿蔔快跑」車輛停在路中無法移動，不少乘客在社交平台發文稱被困在行車天橋或主幹道上，並提及客服電話無法接通、專員遲遲未到等問題。

有業內人士分析，「蘿蔔快跑」車輛停滯或因系統安全自檢導致。武漢交警通報稱，所有被困乘客已安全下車，無人受傷，詳細原因還在進一步調查。