今日新聞8分鐘｜救護車被撞翻 街坊合力救人｜女遊客食飯驚見老鼠

宏福苑｜求助電話超負荷 楊恩健認線路不足：今次係唔夠

大埔宏福苑大火獨立委會聽證會，揭示火災當日警方999報案中心接獲大量求助電話，超出負荷，轉駁消防處通訊中心更出現樽頸。消防處處長楊恩健今日出席聽證會時表示，颱風「山竹」、「天鴿」襲港時已曾遇過大量求助情況，故才設有支援中心，希望能盡快接聽電話，但承認「今次係唔夠，有改善空間」，消防本周已加30條線接聽999電話，兩個月後再增多30條線，以盡快處理救助電話。

宏福苑上樓｜亡妻捨身救5命 夫聯子回家路滿思憶：嗰條路成日行

宏福苑居民續獲安排上樓執拾，最先起火的宏昌閣，以及宏仁閣及宏道閣，由昨日（23日）至下周二（28日）分批上樓。今日（24日）早上八時，陸續有居民到大埔墟火車站乘坐政府安排的接駁巴士到宏福苑。

永安旅遊廣東盲盒團上車變遊湖南 有日塞足6個鐘 旅監局展調查

大批港人早前趁一連五日復活節及清明節長假離港旅遊，其中陳先生參加永安旅遊的「廣東省盲盒4天純玩旅行團」，豈料上車後導遊才告知目的地是湖南省，由於路途遙遠且高速公路塞車，車程遠超宣傳海報聲稱的2.5小時，其中一日更長逾6小時，至最後一日全團更被勸喻同意取消唯一的景點，以換取時間及早返回福田口岸過關。

長沙灣救護車疑被醉駕私家車撞翻 街坊合力助救護員脫困

長沙灣發生救護車及私家車相撞意外，救護車繼而翻側，2名救護員及1名私家車乘客受傷。不少街坊見狀，立即上前協助救護員脫困。警方經調查後，懷疑私家車收掣不及撞向救護車肇禍，36歲劉姓私家車男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」罪名被捕，現正被扣留調查。

女遊客來港光顧冰室驚見「五星級大鼠」：已落單唯有頂硬上

香港素有美食之都的聲譽，惟部份食肆的衛生問題一直為人詬病。一名女遊客近日在網上分享她在香港用餐的「特殊體驗」。她乘搭22小時的長途班機抵港，充滿期待地踏入一間連鎖冰室享用第一餐，豈料卻遇上一隻大「米奇」。女遊客用手機拍下了這隻大老鼠，一邊大呼難以置信，惟她之後無奈地表示已下了單，只能硬着頭皮吃完這頓飯。

海軍成立77年｜宣傳片藏第四艘航空母艦線索 彩蛋暗示台灣回歸？

4月23日是中國人民解放軍海軍成立77周年紀念日。4月22日，「中國軍號」公眾號發布《向大洋》主題宣傳片，影片主角的名字廖寧、單東、付建分別對應遼寧艦、山東艦和福建艦，還有一名新兵「何劍」。有網民猜測，新兵「何劍」諧音「核艦」，且年齡19歲，與前3艘航母舷號16、17、18銜接，疑釋放中國將建第四艘航空母鑑具備核動力的信號。

羅兵咸永道與證監會達成協議 就恒大虛假財報 向股東賠10億元

恒大賬目造假一事續有餘波。曾擔任恒大核數師的羅兵咸永道（PWC），與證監會達成協議，就恒大於2019年及2020年出現虛假財務報表一事，該會計師事務所需要向恒大合資格獨立少數股東賠償10億元。

曾永久擱置腦癱案醫委會今重啟研訊 家屬冀公平公正 心情仍忐忑

內地夫婦早前就兒子出生後腦癱及四肢傷殘向醫委會投訴，醫委會相隔達15年後一度決定永久擱置聆訊。醫委會今日（24日）重啟研訊，病人家屬黎志堅一早來到醫委會，預計是今日研訊首名證人。黎先生在研訊前表示，希望研訊能公平公正進行，盡快還他們一個真相，他又稱心情複雜及忐忑，擔憂最後結果仍令其失望。