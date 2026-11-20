23歲瑜伽導師周慧賢，原本滿心期待準備赴美國上瑜伽短期課程，惟她未有如期上機，之後更被發現在麗思卡爾頓酒店房的浴缸內，身中逾40刀身亡。她在出發前最後曾與前男友勞浚銘見面，勞其後被控以謀殺（HCCC148/2024），昨(19日)在高等法院被陪審團一致裁定謀殺罪成。



勞浚銘自辯時直認，他就是向周揮刀的人，又一再指周是他一生最愛，他又自認「戀愛腦」，為了追求周，不但租名車，送奢侈品，到高價酒店訂房，出入貴價餐廳，然而他為維持這「闊少」生活，卻令他入不敷支，最後負債纍纍，甚至連周的墮胎費用，亦要周自行支付。勞在周快要出發前，聲稱送名牌手袋及絲巾約周見面，期間把周殺死。勞自辯時曾言：「愛情是盲目的。」他定罪後撰寫求情信，希望大家不要否定他對周的愛。

然而法官郭啟安判刑時說，若勞真心愛周，應該放手給她機會，但勞卻以殘酷手法奪去周的性命，令她面對痛苦和恐懼，認為勞可能因妒忌、盛怒及恨意，有預謀地殺害周，且每刀都帶著憤怒，最後依例判勞終身監禁。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被裁定一項謀殺罪，指他於 2022年6月29至30日期間，在尖沙咀麗思卡爾頓酒店房內，謀殺當時23歲的周慧賢。

被告勞浚銘被裁定謀殺女瑜伽導師周慧賢罪成。(梁鵬威攝)

被告勞浚銘指周慧賢是他一生摯愛，但也是他一手把周殺死。（網上圖片)

因周的一幅畫結緣

被告勞浚銘自辯時透露，他與周的相識，緣自周的一幅畫作。勞憶述2021年，他在周的Instagram的限時動態上，看到周的一幅畫作，他指該畫作有山有水並感興趣，於是向周發訊息，他並順勢約周吃飯，二人因此而認識。勞稱二人後來同遊長洲，周主動翹他的手，又主動吻他。兩人在2021年2月正式成為情侶，兩人偶爾會訂酒店一起過夜，周便提出可以一齊租地方，他便租下紅磡的服務式住宅海韻軒的單位。

曾在英國升學 回港在律師樓工作

勞的讀書成績不錯，根據資料，他曾是香港武術代表隊成員，也曾在太極拳及太極劍等比賽獲優異成績，也是2009年傑出青少年運動員。勞稱他曾到英國升學，回港後在律師樓工作。

周慧賢的朋友都形容她正直善良，其男友亦稱不覺周愛名牌袋。

為滿足周過奢華生活

勞作供時以「戀愛腦」形容自己，他為滿足周，常作大額消費，例如會去如廚師發辦等餐廳用餐，二人花費近5千元，周生日曾租用四季酒店5千元房間，及買價值5千多元的Gucci高跟鞋給周作禮物，他又試過一天內購買Fancl、Estee Lauder、Rituals Cosmetics及lululemon等化妝品及瑜伽服予周，花上兩萬多元。勞又稱曾買12萬元的訂婚戒指給周，他為此曾向銀行借了廿多萬。

月入約3萬租逾萬元名車

他與周一起的一年多，他曾租用名車如：Aston Martin、Mercedes-Benz及Porsche（保時捷)等名車代步，每月租車費逾萬元，然而他當時月入僅約3萬元。他的收入根本不足以支持他與周的這種生活，故他開始向財務公司借錢，後來更開始借「債冚債」。

新男友稱無送貴重奢侈品

雖然勞指稱他追求周時，要在周身上大花金錢，但周離世前的男朋友黃先生卻稱，不覺周喜歡名牌手袋及絲巾，他也有送禮物給周，但均非貴重的奢侈品。

周的朋友亦形容，周是一個活潑開朗，正直善良的女孩，她對能赴美國上瑜伽課程充滿期待，一眾朋友更一起到周家幫她執行李。其中一名朋友Elaine亦稱，她知道周曾兩度墮胎。在2022年2月，周發現再度懷孕後決定要墮胎，4萬手術費亦由她支付。因勞駕駛名車及穿名牌，周的朋友都以為他很有錢。

周慧賢原定於2022年6月29日晚乘飛機往美國上瑜伽短期課程，其朋友指周原本對旅程充滿期待。(網上圖片)

勞辯稱有付墮胎費

勞自辯時亦曾提及，與周一起期間，她曾兩度墮胎，但他曾兩度懷疑孩子不是他的。他稱在首時提出疑問，即遭周掌摑。那次他有支付手術費2.5萬，並送周Dior、Gucci手袋及珠寶等禮物。周再次懷孕時，他有建議過周做基因驗證，亦有叫周考慮誕下孩子。但在醫院時因未有足夠現金，才叫周先墊支。

勞認為周一直出軌

勞也解釋他為何有所質疑，因為他認為一直出軌，又稱他曾發現她與一名叫Darren的人有來往；二人同住時，周更曾數度報警及叫消防爆門，並曾帶一名「契爺」上門，勞指該「契爺」是一名老師，曾追求周，發現無法發展後，成為周的「契爺」。

被告勞浚銘自辯時指周慧賢出軌。(網上圖片)

勞稱與周一年欠債二至三百萬元

勞又稱，至2021年11月尾，他已淪落至「無晒錢，碌爆晒卡」的地步，但周仍想他出資助她開辦瑜伽工作室，他指周要他到財務公司借錢，令他更泥足深陷。勞稱因他不斷借貸，估計欠債達二至三百萬元，他與周一起時，3張信用卡支付約一百萬，儲蓄戶口支出了不少於80萬，他並為周支付愛海頌單位15萬元年租。

與周分手後沉迷賭博 結交年長女友當水泡

勞稱他在2022年初與周分手，他當時又已開始不斷收到追債電話，無法專心工作，故辭掉工作，並沉迷賭博，過往下注數百元，至後來存入馬會戶口的金額達23萬，除賭馬亦有賭波。他與周分手後，認識了一名大他15歲的女子X，他亦有向X借錢，X曾過數5萬元給他，他則回對方520元以示「我愛你」。但勞直言當時只當X是水泡，周才是他的一生摯愛。

周遇襲時曾背部中刀 最深刀15厘米

勞在2022年6月28日已租用了麗思卡頓酒店的房間，他原本只租一天，翌日加住一天，延租後到廟街買了一把34厘米的長刀。勞聲稱買刀是準備割脈自殺，但他想離世前見周一面，故到名店拍下手袋及絲巾照片約周見面。他指周到酒店後知無手袋而發怒，稱要報警「砌他生豬肉」稱：「啲BB都唔係你架。」勞稱他當刻覺得好委屈，向周揮刀後斷片，恢復意識時周已倒地，於是他把周拖到浴缸。勞之後想自殺，但去多處想跳樓都覺得不合適，在聯絡胞姊後決定自首。

法醫推斷，周曾遭人從後施襲，身上有逾40處刀傷，有刀傷是從背部由下而上地割開，最深的刀傷達15厘米，周因大量出血死亡。

被告勞浚銘案發當日買下一把34厘米長的刀聲稱想用來割脈。(資料圖片）

被告求情信望大家不要否定他對周的愛

他在信中提到，從來不希望公開他與周相處的細節，強調無意在庭上攻擊她，他亦就無法保護周在他人心中的形象表示歉意，但希望大家不要否定他對周的愛。他寫道：「Aqua的而且確係我最深愛嘅女人......」他承認「用錯咗方法去愛」，願意承擔後果。

控方案情

被告自辯

控方盤問被告