疫情．6.15｜單日確診反彈首破千宗　培正中學學生聚餐6人確診

本港今日（15日）新增971宗本地確診，輸入個案76宗，單日確診個案再度破千達1047宗，死亡個案增1宗。院舍爆發有4宗，學校呈報147宗。培正中學6學生出席田徑隊聚餐後染疫，一人證實感染BA.2.12.1變異病毒。



香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月14日最新數字平均升至2.057，上限更達3.35。（港大醫學院圖片）

昨日疫情新聞總覽：

【22:59】11歲女童蕭奕彤因上周心口痛及肚痛入院，確診心肌炎，入院不足一日情況急轉直下，需用人工心肺機，現時仍在兒童醫院留醫，她約三星期前曾接種第二劑復必泰疫苗。

不少市民均有在網上留言為奕彤打氣，今日（15日）亦迎來好消息，奕童姨姨在Facebook專頁表示，奕童昨日已告別人工心肺機，一晚觀察後一切指數回穩，並已脫離危險期，現時仍要需要插喉協助呼吸，故暫時未能喚醒她，但形容「這絕對是邁向康復的關鍵一步」。

11歲女童蕭奕彤日前因心肌炎入院，現正留院，已脫離危險期。（Facebook專頁「地上媽媽」圖片）

【22:31】本港新冠疫情近日升溫，鑑於近期出現較大規模的中環酒吧群組，政府昨日（14日）宣布，由本周四（16日，明日）開始，顧客進入酒吧、酒館、夜店及夜總會之前，須出示24小時內的快速測試陰性證明圖片。

記者傍晚時分趁着酒吧「Happy Hour」時分到中環蘭桂坊視察，見到德己立街、威靈頓街一帶的酒吧主要為外國客人；而蘇豪區一帶，個別餐飲類別酒吧比較旺。有店員表示，附近一帶的酒吧都持有餐飲牌照，明日只會按餐廳的防控條例營業，即營業至12時，而不會特意檢查顧客有否使用快速測試，直言「少兩個鐘，對呢度啲影響分別唔大」。

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【21:18】食衞局公布強制檢測公告，一共有8間食肆及27幢大廈上榜。在6月11日12:45 至13:45在金鐘太古廣場L1層128-129號舖Starbucks星巴克咖啡吧顧客及員工，均需在明日或後日（16或17日）接受核酸檢測。培正中學田徑隊6人在聚餐後確診的何文田太平道食美軒，涉及日期和時間為6月10日晚上19:00至21:00。

其他上榜的食肆為屯門富健花園成仔記粉麵餐廳、長沙灣宇晴匯名門壹號、荔枝角曼坊1樓意樂餐廳、沙田駿洋邨駿洋商場新明苑海鮮酒家、大角咀角祥街志光麵檔、牛頭角淘大商場海港酒家。

▼6月15日強制檢測公告▼



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【19:48】政府公布最新疫苗接種監宗數據，截至6月12日午夜的過去一星期，衞生署接獲一宗涉及三至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及一名13歲少年，於接種兩日後出現胸痛，情況穩定。

另外，亦有一宗離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名91歲老婦，惟沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

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▼迪士尼星夢光影之旅6月14日進行傳媒搶先場▼



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【19:12】本港單日確診數字重上千宗，衞生署衞生防護中心今日（15日）更新最新確診大廈名單，昨日（14日）多544幢大廈上榜，較前日（13日）多60幢，當中以沙田區新增最多，有50幢，其次為觀塘區及西貢區，分別有44幢。上榜大廈包括何文田半山壹號35號、君柏6座、九龍塘畢架山一號6座及19座以及旺角帝峯．皇殿1座等，另有多間酒店上榜，包括紅磡海韻軒海景酒店、會展附近的萬麗海景酒店及港島海逸君綽酒店等。

【18:24】再多一名立法會議員初步確診，身兼鄉議局主席的劉業強核酸檢測結果初步陽性，正接受居家檢疫。

【17:40】衞生署今日（15日）公布確診個案回升至過千宗，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行病毒檢測當中，荃灣區、觀塘區及灣仔區共41個屋苑污水病毒量高，包括綠楊新邨、荃豐中心、碧堤半島、麗晶花園、文華新邨、詩濤花園等，灣仔老牌豪宅區肇輝臺幾乎全部樓宇都上榜。房屋署及當區的民政事務處將派發合共約20萬個快速抗原測試包供受影響居民自行檢測。

【17:14】香港旅遊發展局繼「賞你遊」後，早前再推出新一浪「賞你食」餐飲優惠，市民可以半價購買分別為200元及400元現金券，到指定餐廳用膳時使用。旅發局表示，第三周的半價餐飲現金券將於明天（16日）開售，當中新增18間餐廳，包括牛一、望月樓，以及美利酒店的Garden Lounge、Popinjays和The Tai Pan。

【17:10】政府昨日公布，因應近日酒吧、酒館出現群組感染個案，6月16日起會就酒吧、酒館、夜店及夜總會作出額外規定，要求光顧的客人需持有24小時內快速抗原測試陰性結果證明，才可進入這類處所。

民建聯指出，快測可能存在漏洞，例如造假情況，建議參考一些海外地區如新加坡，在這類場所外設立快測區，供使用者即時測試。

【17:09】屯門龍門居第十座今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（16日）上午約11時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:03】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去兩周，透過不同監測指標，疫情逐步向上，現每日個案由五月中至尾200、300宗，至近期近1000宗，反映社區傳播逐漸增，為預期之內，5月底起，放寬社距，市民外出到食肆或高風險處所頻率增加，流行病學調查揭不少爆發情況出現，尤其食群、酒吧，預計之內現象，看不到有證劇顯示，有一個爆發性或者幾何級上升，6月初緩慢上升，不像2月底及3月初隔兩三日倍升，緩慢增長，相信社區傳播多，但好多市民打針率比第五波前增加好多，社會有一定群體免疫力，感染又有免疫力，個案多了，但入院、重症及死亡數字穩定，呼籲市民未打齊針要快打針，因免疫力隨時間下降。

【16:58】院舍個案再現，增加4院舍爆疫：

-深水埗新生精神康復會新生會大樓長期護理院，一護理員檢測陽性，6月12日發病，6月11日最後上班，3位院友為密切接觸者

-仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院位於葵青區，兩名護理員同層檢測陽性，66院友成密切接觸者要送檢疫

-耆康會何善衡夫人敬老院位於南區，一護理員檢測陽性，五院友列密切接觸者

-觀塘基督教家庭服務中心位於觀塘，啟能綜合康復服務大樓6樓，10個案全是院友，全送院或隔離設施，沒有員工受影響，其餘30多院友送亞博檢疫

【16:53】

-酒吧Racks City：增1顧客，累計23宗，全是顧客，患病率28％

-酒吧FLM：5個案，累計33宗個案，涉30客，3職員，患病率25％

【16:45】BA.2.12.1變異病毒懷疑本地個案22宗，包括兩宗無源頭，5宗為家庭成員，7宗有流行病學關連，5宗隧道職員，1宗為隧道職員患者家人，4宗為先前個案成員，4宗先前大廈有個案。

-香港培正中學一名17歲中五女生，6月13日快測陽性，之後樣本做核酸檢測，基因初步分析為Ba.2.12.1，患者曾在6月10日，即發病前兩日，曾在何文田太平道食美軒，與60多名同學及5名教師出席田徑隊的晚飯聚餐，調查發現聚會中另有5名學生亦檢測陽性，當中三人與她同枱，另有兩人不同枱，共有6名學生染疫，全在不同班別，可能是BA.2.12.1群組，共10人需檢疫

-5宗涉南灣隧道的職員，B區工作，公司為交通基建管理合約有限公司，工作地點為西草灣路南灣行政大樓，之前公布無源頭兩宗個案患者在此工作，涉及龍門居、前日公布於葵涌葵風樓工作的人士，龍門居個案4家人陽性。

【16:40】政府昨日（14日）宣布，明天起進入酒吧、酒館、夜店及夜總會的人士，須出示 24 小時內快測陰性結果證明。食物及衞生局局長陳肇始今午（15日）出席活動後表示，持食肆牌的酒吧，顧客同樣需要出示陰性檢測證明，食環署正敲定相關細節。

【15:20】立法會今日（15日）三讀通過《2022年僱傭（修訂）條例草案》，規定僱員如因成為新冠病毒緊密接觸者，檢疫缺勤可被視為合法病假，以及規定僱員若無合理解釋下拒打疫苗而被解僱，不會被視為不合理解僱。

【13:12】近日疫情確診數字回升，選委界立法會議員陳沛良今日（15日）在立法會大會上提出口頭質詢，要求政府交代有否檢討「外防輸入」措施的成效、以及未來在動員社會力量抗疫時，會否將部分決策權下放並分派給地區單位。

食物及衞生局局長陳肇始表示，自4月以來，絕大部分輸入個案都在檢測待行或酒店強制檢疫期間發現，反映相關措施有效防止個案流入社區。政府會密切監察不同地區的疫情，以風險為本的原則，考慮當地疫情狀況、檢測率、疫苗接種率、抵港人流以及實際輸入個案數目等因素，因應本港疫情發展調整安排。

【13:07】【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 優惠】近日多間支付平台相繼公布優惠詳情，滙豐旗下PayMe今日（15日）亦公布，推出4,000萬港元獎賞，當中包括向領取消費券的用戶送25元折扣券，並自動參加大抽獎，禮品為Tesla電動車。此外，成功推薦最多用戶登記領取消費券，首9名可獲Tesla電動車或iPhone 13 Pro。

PayMe請來本地人氣偶像姜濤與吉祥物「PayMeow」合作，以舞蹈鼓勵市民「轉會」用PayMe接收消費券。（滙豐圖片）

【14:11】「七一」臨近，有傳為安排香港回歸25年活動，政府將安排官員、議員閉環隔離至少7日。有準備於下周回港的市民向《香港01》表示，原預訂了位於灣仔的香港諾富特世紀酒店作隔離之用，惟昨日（14日）突然收到酒店電郵通知，政府徵用該酒店六月份的檔期，並著他自行聯絡另一間位於銅鑼灣的檢疫酒店查詢能否預約。該名市民批評相關做法「不負責任」，形容政府「使橫手」跟市民搶酒店，又質疑「點解一定要徵用灣仔，住銅鑼灣唔得？」

食物及衞生局回覆指，酒店房間預訂事宜屬商業決定，據局方向相關酒店了解，酒店已為受影響的旅客在其他酒店預留房間，並認為相關酒店有盡力為受影響旅客提供合適的協助。

政府徵用香港諾富特世紀酒店六月的檔期。（酒店網頁截圖）

【13:16】第五波疫情最嚴峻時，公立醫院爆煲，連帶救護車召喚服務亦異常緊張。消防處今日（15日）回覆立法會議員黃俊碩質詢時稱，今年1至4月期間共接獲216,989宗緊急救護召喚，當中僅79.42%的個案能在12分鐘目標召達時間內到場。在2月及3月其中兩宗「緊急」救護召喚，救護車分別要39小時及36小時後才到達，而涉及的「緊急」救護召喚原因同是「喉嚨痛」。

消防處指，自疫情以來該處的救護屬員除了應付日常大量緊急救護召喚外，亦要為確診和懷疑確診患者提供緊急治療，也負責把患者和相關密切接觸者送往醫院或隔離設施，而在第五波疫情中，由於大量消防處屬員確診或需根據強制檢測公告要求接受強制檢測，因此部門人手相當緊絀。

【12:02】疫情下確診隔離時患者須密切監測身體狀況，其中一種需要監測的參數是血液中的含氧量，近來市面陸續出現不少指式脈搏血氧定量計，消委會例舉出四個不適合使用血氧計的情況，包括身體病患、手部狀況、指甲狀況及量度環境等，又提醒不能只依賴血氧計的數值為健康指標，亦不能取代臨床病徵或症狀觀察的重要性，而兒童使用血氧計時務必有成人在場指導。

消委會例舉出四個不適合使用血氧計的情況。（消委會圖片）

【12:05】疫情近日有反彈跡象，酒吧、學校等接連爆疫。政府昨日（14日）宣布，在防疫措施「加辣」，包括要求酒吧、夜店等的顧客，在進入場所前必須出示24小時內快速測試陰性證明，以及確診者若與家人共用睡房及廁所，須入住指定檢疫設施。



食物及衞生局局長陳肇始今日（15日）在電台節目表示，近日確診個案回升，認為隔離是有效措施截斷傳播鏈，故若確診者呈報與家人共用洗手間和睡房，將要送到竹篙灣社區隔離設施，強調隔離設施有獨立房間及醫護人員，市民不必懼怕。

【10:53】疫情有反彈跡象，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（15日）表示，第五波疫情的高峰位距今已三個月，康復者和已打針市民體內的降體已逐漸下降，加上社會逐漸復常，相信是近日確診個案數字回升的主因，惟他認為本港疫苗接種率維持在高水平，重症和死亡率亦平穩，政府不應再聚焦在確診數字上，而是要進一步向未打針長者和未接種第三針合共60萬人「谷針」。

▼6月3日 中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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【10:00】香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今日（15日）批評，酒吧的感染數字只佔整體確診數字的少數，卻被政府「開刀」，質疑新措施的成效和科學理據。他又指，新措施明日實施，惟政府至今仍未提供清晰執行措施，憂慮酒吧難以核實顧客快測照片的真偽。他又指，昨日消息一出後，大部份酒吧均收到顧客取消訂枱，轉往餐廳飲酒、聚會，令酒吧業界損失慘重。

【09:12】疫情近日有反彈跡象，政府明日（16日）起，將在防疫措施「加辣」，包括額外要求酒吧、夜店等的顧客，在進入場所前必須出示24小時內快速測試陰性證明，以及共有廁所的確診者家人須入住指定檢疫設施。



食物及衞生局局長陳肇始今日在電台節目表示，確診數字有上升趨勢，針對性收緊防疫措施，是社會邁向復常的「必經階段」。她坦言，酒吧難以核實顧客快測相片的真偽，只能呼籲市民要有公德心，切以身試法，強調食環署會繼續加強巡查相關處所，而有酒吧牌的食肆亦會受規管。

▼上環蘇杭街FLM酒吧爆疫▼



【07:41】葵涌葵芳邨葵正樓解封，約1720人接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼6月14日 珍寶海鮮舫移離香港▼



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▼６月14日 政府疫情記者會▼



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▼6月14日 特首林鄭月娥任內最後一次行會前記者會▼



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▼6月14日 八達通公布準備逾2.5億派發現金獎賞▼



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▼6月14日 香港紅十字會推出疫下「儲糧攻略」▼



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▼上環蘇杭街FLM酒吧爆疫▼



▼6月10日起強制檢測公告▼

