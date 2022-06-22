疫情．最新︱確診個案繁殖率高位橫行　首個日本旅行團今早出發

本港新冠病毒疫情連續第7日破千宗，昨日（21日）新增1,198宗確診；當中學校呈報177宗，筲箕灣中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）現首宗學校傳播BA.2.12.1，4學生染疫。港大醫學院編製的「本地個案的有效即時繁殖率」在高位橫行，一名患者傳給1.86人。



韓國昨公布由7月1日起免簽證入境旅遊，已開關的日本暫只准旅行團形式入境，由東瀛遊營辦的首團香港團將於今早啟程出發。



澳門政府昨日（21日）公布，至今陽性個案增至49宗，涉36女13男。澳門應變協調中心指，將於今日（22日）為全澳門市民進行快速抗原檢測。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新病毒即時有效繁殖率數據，最新顯示仍在高位，一患者傳給約兩人。（港大醫學院圖片）

▼第二期$5000消費券Q&A▼



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▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼



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【00:01】第一階段消費券派發踏入尾聲，八達通用戶須合資格消費滿4,000元，才可取尾期的1,000元，惟有約200萬用戶不合資格領取，近日引起熱烈討論。八達通行政總裁李俊明透露，若政府下次再派消費券，將向用戶提供兩個選擇，包括分開或一次過領券。

此外，李亦透露，為了方便長者使用App，將推出簡易版功能；並計劃於開學前，提供學生八達通綁定App的功能。他更提醒，八達通App已推出銀聯虛擬預付卡，用戶申請後可於海外及內地，透過二維碼到任何接受銀聯的商戶付款。

▼澳門經濟及科技發展局及消費者委員會巡查零售點確保民生必需品供應穩定▼



▼６月19日 澳門特首賀一誠應對疫情▼



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▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼



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▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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▼6月10日起強制檢測公告▼

