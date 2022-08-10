疫情．最新︱現行社交距離措施維持至8.24　約4000旅客提早放疫監

香港疫情持續，今日（10日）之前已連續20日單日呈報確診數字均逾4000宗，疫情高位徘徊下，政府公布將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲，延續現行社交距離措施，生效期間為明日（11日）至本月24日。



雖然本地確診個案昨（9日）回落至三字頭的3783宗，但連同輸入個案262宗，總數4045宗，另新增3人死亡，而學校呈報個案401宗，8間學校有班別要停課。港府昨率先向較高傳染風險者發出「紅黃碼」，首批住滿檢疫酒店至少3晚的旅客，昨可提早離開酒店，政府發言人回覆稱，有約4000人獲安排提早離開。



昨日疫情總覽：



▼8月9日強制檢測公告▼



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政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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▼8月9日多區污水檢測呈陽性▼



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▼店鋪所用的驗證二維碼掃描器更新運作情況▼



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▼疫情下香港機場人流大減▼



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▼8月6日 家長帶嬰幼兒子女到官涌疫苗接種中心打科興疫苗▼

