疫情．最新︱現行社交距離措施維持至8.24 約4000旅客提早放疫監
撰文：馬煒傑 林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 曾鳳婷 何瑞芬 鄧宇詩
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香港疫情持續，今日（10日）之前已連續20日單日呈報確診數字均逾4000宗，疫情高位徘徊下，政府公布將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲，延續現行社交距離措施，生效期間為明日（11日）至本月24日。
雖然本地確診個案昨（9日）回落至三字頭的3783宗，但連同輸入個案262宗，總數4045宗，另新增3人死亡，而學校呈報個案401宗，8間學校有班別要停課。港府昨率先向較高傳染風險者發出「紅黃碼」，首批住滿檢疫酒店至少3晚的旅客，昨可提早離開酒店，政府發言人回覆稱，有約4000人獲安排提早離開。
昨日疫情總覽：
▼8月9日強制檢測公告▼
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▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼
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▼8月9日多區污水檢測呈陽性▼
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▼店鋪所用的驗證二維碼掃描器更新運作情況▼
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▼疫情下香港機場人流大減▼
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▼8月6日 家長帶嬰幼兒子女到官涌疫苗接種中心打科興疫苗▼
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強制檢測｜太安樓、海逸豪園等43處所上榜 另涉志蓮日間護理中心紅黃碼｜政府公告未列明禁戶外運動 持黃碼或可免口罩跑步打波師生持「黃碼」可返學 蔡若蓮：需主動向學校申報增4045宗確診 3未打齊針長者離世 青山醫院精神科女病房4人確診匯璽、綠楊新邨、朗逸峯等29屋苑污水陽性 21萬人要快測隔離酒店3+4｜旅議會料外遊港人增兩三成 來港旅遊幫助不大疫情｜8校個別班級爆疫須停課 St. Catherine's幼稚園再度上榜安心出行推紅黃碼 資訊科技界憂系統超負荷 油麻地食肆未見影響紅黃碼｜懲教署即日起 列明紅碼、黃碼人士不准探監隔離酒店3+4｜何栢良倡月底前改0+7 盧寵茂：呢刻無法畀呢個承諾旅遊業界料檢疫房間將倍增 「3+4」安排主要受惠商務旅客港府實施「3+4」檢疫安排 金融界指不少人計劃重新外出招商引資紅黃碼私隱問題惹關注 資科辦：自動轉藍碼 不存在個人私隱風險隔離酒店改3+4 盧寵茂料不會增社區風險 黃碼者返工須單獨用膳貿發局歡迎入境酒店檢疫減至3日 主席林建岳：參展商話會考慮來疫情．8.9︱酒店檢疫4+3 金融業重新外出引資 4000人提早放疫監