財政預算案｜派糖懶人包　$5000元消費券、交通補貼延長一文看清

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日(22日)公布新一份財政預算案。陳茂波公布，今年將會繼續派發消費券，不過金額就減少一半只有5000元，最快4月可取上期3000元，餘額今年年中發放。



政府亦將「公共交通費用補貼計劃」延長至今年10月底，為市民每月超出200元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，以每月500元為上限。



▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



+ 9

派5000元消費券

政府將會向每名合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士分兩期發放總額5000元電子消費券。政府會先通過去年計劃的登記資料，在今年4月發放首3000元消費券給合資格人士，餘額會與新符合資格人士一起在今年年中發放，透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，會獲發上述總額一半，即合共2500元的消費券。

▼財政預算案．市民關注再派消費券及如何促進旅遊業▼



+ 8

寬減上限6000元薪俸稅和個人入息課稅

●寬減2022/23課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為6000元，全港190萬名納稅人受惠。有關扣減會2022／23課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少85億元

寬減2023/24首兩季差餉

●寬減2023／24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季1000元為上限，估計涉及303萬個住宅物業，政府收入將減少52億元

向綜援人士發放多半個月金額

●向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，額外開支約27.21億元。在職家庭津貼亦會作相若安排，額外開支約1.16億元

▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



+ 8

「公共交通費用補貼計劃」延長至今年10月

●將「公共交通費用補貼計劃」下的臨時特別措施延長6個月至今年10月底，為市民每月超出200元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，以每月500元為上限，涉及額外開支約10.8億萬元，估計每月惠及約350萬名市民

代2024年DSE考生交考試費

●為參加2024年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，開支1.51億元

向住戶提供1000元電費補貼

●為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1000元的電費補貼，涉及約29億元。現行向此等戶口提供每月50元的電費紓緩金計劃，將延長至2025年年底，涉及約35億元。約290萬個住宅用戶將可受惠

增加子女免稅額至13萬元

●建議由2023／24課稅年度起，增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由現時的12萬元增至13萬元，估計將惠及32.4萬名納稅人，每年稅收減少6.1億元

▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



+ 16

寬減100%利得稅上限6000元

●寬減2022／23課稅年度百分之百的利得稅，上限為6000元，全港13.4萬家企業受惠。有關扣減會在2022／23課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少7.2億元

寬減兩季非住宅物業差餉

●寬減2023／24年度首兩季的非住宅物業差餉，以每戶每季1000元為上限。估計涉及43萬個非住宅物業。政府收入將減少7.4億元

寬減政府處所租戶50%租金

●由2023年7月起，寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的50%租金和費用，為期6個月至今年年底。政府收入將減少約10億元

▼財政預算案．政府推動吸納人才▼



+ 6

延長「中小企融資擔保計劃」至明年3月

●「中小企融資擔保計劃」下各項擔保產品的申請期限由今年6月底延長至明年3月底，給予中小企業更多調節空間

客運營辦商及旅行社百分百擔保

●向合資格客運營辦商和持牌旅行代理商提供百分百貸款擔保，預計一共會涉及約27億元的貸款擔保額，並有望於今年4月內推出

●原本在今年3月底完結的「旅行社鼓勵計劃」延長3個月。此外，向「旅行社資訊科技發展配對基金計劃」注資3000萬元，鼓勵業界利用科技升級轉型

▼財政預算案．續支援基層▼



+ 6

發放500億元銀色債券

●計劃在下年度發行不少於500億元銀色債券及150億元綠色零售債券，為市民提供回報穩定的投資選項

撥1億元予投資推廣署吸引家族辦公室

●未來三年向投資推廣署提供1億元，吸引更多家族辦公室來港。財經事務及庫務局已成立督導小組，重點項目包括於3月底舉辦「裕澤香江」高峯論壇，以及為相關財富管理人員提供專門培訓

撥60億元資助院校科研

●去年《財政預算案》預留了100億元，推動香港在生命健康科技的發展，政府會撥出60億元用作資助大學及科研機構設立主題研究院，促進橫跨院校、機構和學科的合作，將於2023／24年度邀請有意設立生命健康科研學院的院校和機構提交建議書

預留30億元推動人工智能、量子科技

●預留30億元推動人工智能、量子科技等前沿科技領域的基礎研究，特別是發揮香港作為國際科研合作平台的獨特優勢，引進來自內地及世界各地的創科領軍人才、科研團隊和企業，促進跨領域的科研合作。

科技園增4億元助科技初創企業

●為加強對初創企業的投資，科技園公司的「科技企業投資基金」將增資4億元，幫助更多具潛質的科技初創企業

科技園「企業加速計劃」額外投放1.1億元

●科技園公司將整合現有的「企業加速計劃」並額外投放1.1億元，聯同合作伙伴推出「共同企業加速計劃」，以培育高潛力的科技初創企業成為區域或全球企業

為數碼港預留2.6億元推出智慧生活初創培育計劃

●為數碼港預留2.65億元，以推出一項針對智慧生活初創企業的培育計劃。計劃的最高資助額為50萬元，並會為初創企業提供針對性的專業支援及輔導。預期接下來5年，每年有約90間合資格初創企業受惠

▼財政預算案．2021年6月28日中醫醫院啟動儀式▼



+ 8

機管局減免機場費用

●為支持航空交通的復蘇，機管局將會推出一系列措施，包括減免機場費用、為復辦或新開辦航線提供誘因

研扣減購置飛機開支稅項

●政府研究容許就購置飛機的開支扣稅，以及擴闊租約種類和租賃活動涵蓋的範圍，將於今年第四季向立法會提交有關條例草案

預留2000萬元推動高端航運服務業策略研究

●預留2000萬元，加快推動高端航運服務業的策略研究，以及加強業界在國際及大灣區的交流。每年一度的旗艦活動「香港海運周」規模也會擴大

向貿發局增撥共5.5億元協助港企把握「一帶一路」

●政府會向貿發局增撥合共5.5億元，協助香港企業把握「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設的機遇，以及開拓新興市場，並加強環球推廣。

▼財政預算案．煙民關注會否加煙稅▼



+ 3

▼財政預算案．提高博彩稅與否成焦點▼



▼財政預算案．車牌牌費及電動車資助▼



+ 2

▼財政預算案．民青局首個大灣區青年交流團2月7日出發▼



+ 8

▼回歸後歷年《財政預算案》盈餘及赤字▼

