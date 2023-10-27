今日必看8分鐘｜國務院原總理李克強病逝｜一哥帶隊一連4日反黑

粉嶺華心邨單位起火 一名男子死亡 濃煙升上半空多人疏散

粉嶺發生火警。27日大約凌晨零時，當局接獲報案指，華心邨華勉樓一個單位起火。消防到場開喉，花約25分鐘將火救熄，隨後破門入屋，救護員確定單位內一名男子明顯死亡。由於火警期間，大量濃煙從單位湧上半空，大廈多名住客須漏夜逃生，救護車亦在場戒備。消防及警方正調查火警原因有否可疑。

一周四度現人蛇 28名非法入境者於橫瀾島求救 水警押返基地調查

今日（27日）清晨5時56分，有漁民在橫瀾島燈塔附近發現有人揮手求救，於是報警。水警到場初步了解有28名非華裔人士，相信是非法入境者。各人沒有受傷，警方隨後安排水警輪將他們押返香港仔水警基地作詳細調查。近日本港多處發現「人蛇」蹤影，每次人數約10人，今次已是本周第四次發現非法入境者，累計本周截獲「人蛇」共62人。

山景邨惡煞毆保安｜一哥帶隊展開4日大反黑﹕絕不容許對保安施暴

屯門山景邨昨日（25日）凌晨時分，5名惡煞疑不滿被鎖車，以粗言辱罵保安員，「撻朵」自稱是黑社會人馬，「當我新義安流㗎」，並出手施襲，事後囂張離去。新界北總區及屯門警區反黑組經深入調查後，於昨日及今日在屯門區拘捕5名男子，據悉所有被捕人均有屯門新義安背景。

金山行山客揭老翁放狗咬野豬 圖帶走瀕死豬仔 漁護﹕已展開調查

金山郊野公園懷疑有老翁放狗咬野豬，更企圖帶走奄奄一息的野豬。有金山郊野公園行山常客指出，過去兩年均與其他行山人士，見過數名老翁懷疑傷害野豬，他對事件感擔心，質疑有人殘酷對待野豬，已找義工報警及通知漁護署。漁護署回覆查詢指，已接獲該個案報告，並就是否有人違法展開調查，漁護署亦將聯同相關部門進行調查。針對每宗個案，漁護署都會詳細檢視調查中獲得的證據，若發現有充足證據證明有人涉嫌違法，漁護署會採取執法行動。

日圓貶值｜港人半年前以為跌夠入貨 現變「蟹貨」感無奈：好慘啊

日圓繼續尋底，今日（27日）兌港元一度跌穿5.2水平，曾低見5.18算，對喜愛遊日的港人來說必定是福音。有前往福岡旅遊的市民表示，早在半年前兌換日圓，當時匯率約為5.8算，如今日圓貶值，手上持有不少「蟹貨」，「好慘啊，跌破6我都覺得係最低㗎啦」。另有居日港人指，由於公司以日圓出糧，因此不希望日圓繼續貶值，否則變相「減人工」。

灣仔道住宅單位天花冧石屎 露出鋼筋 戶主如廁避過一劫

灣仔道201號偉希大廈有單位天花冧石屎。今日（27日）早上10時許，姓許男戶主報案，指單位客廳石屎天花突然塌下，面積約4呎乘4呎，砸毀傢俬和一部手提電話，而且天花亦露出鋼筋。事件中無人受傷，屋宇署人員到場檢查樓宇結構。

李克強病逝｜與香港早結緣份 見證97主權回歸 出席政權交接儀式

央視報道，國務院原總理李克強於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。李克強在任國務院副總理期間，2011年8月曾訪港3日，但其實李克強早與香港結下緣份。在1997年香港主權回歸以前，在上世紀80年代初，李克強就曾率全國學聯代表團訪問香港，與香港學聯交流並參觀培僑中學。1997年香港主權回歸，李克強更赴港參加中英香港政權交接儀式，當時，他是共青團中央書記處第一書記。