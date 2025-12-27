瑜珈服品牌11大推薦｜Alo/lululemon/Lanston　時尚名人愛穿哪？

隨著健身風潮的興起，越來越多的人開始重視運動裝備的選擇，尤其是瑜珈服飾，選擇一款合適的瑜珈服，不僅能提升運動表現，還能增強舒適感。當談到瑜珈服飾品牌時，市場上有許多優秀的選擇，像是知名的Alo Yoga和lululemon等品牌，以其高品質與時尚設計深受喜愛，尤其由BLACKPINK Jisoo 代言的Alo Yoga，其獨特的設計風格不僅受到國際瑜珈愛好者的青睞，還在韓國市場逐漸風靡，成為許多人的首選品牌。



網友們也紛紛在Dcard等論壇平台，分享他們對各個品牌的使用經驗與選擇心得，如果你正在尋找合適的瑜珈服，這回整理出高允貞、Bella Hadid、海莉Hailey Bieber等韓星、歐美時尚部落客都愛的11大瑜珈運動服品牌推薦，跟著這些時髦精穿絕不會錯！

1. ECCO

ECCO ESSENTIAL系列女式高腰緊身褲



丹麥鞋履與生活風格品牌ECCO以全新概念「Life With ECCO生動人生」為核心，鼓勵大眾在秋冬季節保持好奇與行動力，探索生活的多樣風景。

本季推出多款兼具設計感與機能性的單品，滿足通勤與休閒旅行需求，ESSENTIAL系列高腰緊身褲擁有優異包覆與延展性，強化支撐效果可修飾腿部線條，腰部口袋設計亦方便收納小物；軟殼外套採吸濕排汗內裡與防風防水面料，並以腰線設計拉長比例；羊毛長袖T恤則選用具吸濕排汗、抑菌抗臭特性的美麗諾羊毛，能隨體溫調節、冬暖夏涼，輕鬆應對日夜溫差，打造時髦又實穿的運動造型。

此外，ECCO專為步行設計的BIOM系列也推陳出新，包含都會步行款「BIOM 2.2」與戶外健行款「BIOM C」，帶來大地與復古高飽和色系，如深紫紅、棕褐、抹茶綠與裸粉等，兩款皆延續BIOM®自然律動科技，讓足部以最自然的方式律動。

2. Alo Yoga

Alo Yoga Airlift Line Up 高腰 7/8 緊身褲，$1200



2007年創立於美國加州洛杉磯的Alo Yoga以專門設計適合瑜珈運動的服裝起家，品牌名稱「Alo」是由「Air 空氣」、「Land 大地」和「Ocean 海洋」三個自然元素首字母組成，象徵將大自然的能量納入品牌核心，提升每一位顧客的身心靈健康。

Alo Yoga高端的機能和舒適的面料剪裁成為許多專業瑜珈老師指定穿著的品牌，不僅如此，時髦現代化的設計也讓許多名人如Gigi Hadid、Kendall Jenner、Taylor Swift等穿著走上街頭，近來更找來Alo Yoga的忠實顧客BLACKPINK Jisoo作為代言人，身穿多款運動休閒套裝拍攝形象大片，帶起一股時尚運動風！

且Alo Yoga的每個款式與布料都有經過研發團隊耗時精心開發，不僅能修飾身形，亦提供運動中的肌肉保暖功能，和抗菌、快乾的特性，有效增加運動的舒適度。值得一提的是，Alo Yoga不僅有男女性瑜珈、運動服飾，同時也推出身體保養系列，讓顧客從內到外都能受到療癒！

3. lululemon

lululemon Wunder Under High-Rise Tight 24" Luxtreme Asia Fit，$980



來自北美加拿大的lululemon，也是具指標性的瑜珈運動品牌，專為瑜珈、跑步、訓練、休閒等活動場合，打造專業適合的服飾裝備。而lululemon也以其高舒適度、高延展性、高顏值、高時髦度的設計著稱，貼心考量所有穿著細節，更有「穿上就像沒穿褲子般自在」的Slogan，因而成為許多名人、部落客的愛牌，更躍升為瑜珈服龍頭之位。

值得一提的是，lululemon近年來也推出專為亞洲女性曲線設計的「Asia Fit系列」，解決亞洲女性對臀寬、骨盆的困擾，有效修飾下半身線條比例。

4. Mulawear

Mulawear 에어플러스 레깅스



來自韓國的瑜珈運動品牌Mulawear，名字取字法文的「Perfect Fit」，有「合身、完美契合」之意，從設計到自產全在韓國完成，堅持製作兼具機能、舒適、時髦、修飾身形的運動休閒服飾，更找來高允貞代言，成為許多韓國名人、部落客的愛牌。

5. Lanston

與Alo Yoga同樣來自美國加州洛杉磯的瑜珈運動品牌Lanston，也是許多明星、部落客如Taylor Swift、Gigi Hadid的愛牌之一。Lanston選用透氣排汗的材質面料，搭配修飾身形的剪裁設計，因而有「會呼吸的運動服飾」之稱。不僅如此，Lanston瑜珈褲還有「SPF 50＋」防曬功能，由內保養到外，這也難怪讓許多Outdoor女孩愛不釋手。

6. Beyond Yoga

Beyond Yoga Spacedye At Your Leisure High Waisted Midi Legging



同樣來自美國加州洛杉磯的Beyond Yoga由兩位專業的瑜珈老師Jodi Guber Brufsky和Michele Wahler共同創立，專門為女性打造包裹幸好、材質親膚、透氣又吸濕的瑜珈運動服飾。除此之外，Beyond Yoga十分堅持女性身材的多樣性，因此每一款產品都提供XXS至4X範圍的尺碼選擇，以確保每一種身形的女性都能在此找到適合自己的服裝，並藉此鼓勵女性建立自信、追求多元化的精神。

7. VERVE

VERVE NyFit™ 公主線Bra Top，$323.10；NyFit™ 極簡Leggings，$323.10



台灣健身機能服飾品牌VERVE以平實的價格提供卓越品質，精選高規格布料，並堅持低調質感設計與修身顯瘦的剪裁，讓服飾既舒適又時尚，品牌曾與瑜珈YouTuber Katie攜手推出聯名系列，專注於女性運動市場，推出6款瑜珈服飾，改善版型與材質，讓使用者在運動中自由流動，展現自信魅力。

VERVE也持續推出瑜珈服飾新作，其中包括NyFit™公主線Bra Top，設計上透過粗肩帶有效分散肩頸壓力，並提供中強度支撐，其工字造型挖背設計營造出流暢的肩胛骨線條，而公主線的設計則增添前胸的容量，同時修飾胸型，達到優美的視覺效果。此外，NyFit™極簡Leggings以後腰海鷗線設計凸顯臀部曲線，無脇設計提升腰身兩側的親膚感，讓女性在運動時，不僅能保持舒適，還能維持時尚的優美曲線。

8. Athleta

Athleta Elation Ultra High Rise 7/8 Legging



Athleta是美國知名休閒服飾品牌GAP旗下的瑜伽運動服飾品牌，專注於提供各式運動服裝，品牌設計風格簡約，以素色基本款為主，並強調穿著的舒適性與實用性，例如：Athleta的高腰運動褲便採用親膚柔軟的Powervita面料製成，獨特的高腰設計能夠完美包覆腹部，並配有口袋方便收納隨身物品，此外這款運動褲還具備UPF40+防曬功能，讓穿著者在戶外運動時能獲得額外的防護。

值得一提的是，Athleta也極為重視環保，致力於減少環境足跡，並通過使用Ambercycle的Cycora回收材料來實踐可持續發展的理念。

9. prAna

prAna Luxara™ 7/8 Legging



prAna品牌名源自梵語「Prana」，意指「呼吸」，被認為是賦予生命的力量，是在我們內部與之間流動的宇宙能量，將我們與所有生物緊密相連，它如同河流中的水流，無形地在我們周圍和體內流動，象徵著一種多層次的生命力，從我們吸入的空氣到所有生物共享的集體意識能量。

而prAna品牌則創立於1992年，由創辦人Beaver和Pam開啟了為追求積極生活方式的人們打造既可持續又時尚的服裝之旅，從最初在車庫中手工製作每一件產品，利用水果箱運送商品，甚至用回收紙剪裁吊牌，走過了漫長的發展路程，致力於設計出兼具永續性與風格的產品，並在兼顧穿著舒適的同時，實現環保理念。

10. Manduka

Manduka Dhara Capri Legging



Manduka是由瑜珈愛好者、現任高級瑜珈教師Peter Sterios在美國創立的品牌，專注於製造瑜珈用品，並且是Lady Gaga等名人愛用的品牌之一。

Peter Sterios創辦Manduka的初衷源自於當時難以找到滿足需求的瑜珈墊，於是他自創了廣為人知的Manduka Black MAT，這款墊子在台灣瑜珈界被暱稱為「黑墊」，並且隨著時間推移，Manduka現在也以多樣化的瑜珈墊款式而著名。除了瑜珈用品，Manduka也推出了兼具舒適與優雅設計的瑜珈服飾，進一步拓展了品牌的產品範疇。

11. Sweaty Betty

Sweaty Betty Power 7/8 Gym Leggings



Sweaty Betty由Tamara和Simon Hill-Norton於1998年創立，是一家專注於女士運動服的英國零售品牌，該品牌在英國擁有超過50家精品店，並在美國設有6家門市，同時也在Harrods和Bloomingdale's等著名百貨商店中設有專櫃。

Sweaty Betty被譽為「英國最強瑜珈服」，尤其以提臀瑜珈褲和舒適面料廣受喜愛，值得一提的是，該品牌的褲長設計非常適合亞洲女性，解決了褲子過長的問題，此外Sweaty Betty也致力於推動環保時尚，選用竹纖維、有機棉、可生物降解材料及柔軟且透氣性佳的美麗諾羊毛，展現其對可持續發展的承諾。

這些瑜珈運動服裝品牌不僅在設計上注重時尚感，更將舒適性和功能性納入考量，為女性提供了一個全方位的穿著體驗，無論你是瑜伽運動愛好者或是休閒風穿搭潮人，這些品牌都能滿足你對品質和風格的追求！

