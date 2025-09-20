鰂魚涌戰時炸彈｜政府：各部門專業團結、市民優秀　圓滿解決危機

鰂魚涌昨午（19日）發現戰時炸彈，相信為二戰時由美軍投放的「ANM65」空投戰時炸彈，內有500磅TNT炸藥。當局大規模疏散現場附近18座大廈，涉及1900戶、約6000人，之後於今日（20日）凌晨約2時開始拆彈，歷時9小時後，於早上11時48分妥善完成處理炸彈，隨即解封現場。



政府今晚發稿表示，特區政府各部門迅速啓動應急機制，緊密協作，展現出高度專業與團結精神，安全有序地化解危機。在整個過程中，社會各界，包括關愛隊和社區服務機構積極支援協助，市民表現出高度秩序、充分理解和積極配合，體現香港市民的優秀質素，令這次危機得以有序妥善處理，圓滿解決。政府感謝市民和參與組織及機構的支持與合作，令這次危機得以成功化解。



爆炸品處理課專家成功完成拆彈工作。（林澤鋒攝）

近500人員參與緊急應變 消防民安醫療輔助隊助疏散

政府新聞稿提及，保安局迅速動員近500名警務處、消防處、民安隊及醫療輔助隊人員參與緊急應變行動，並即時啓動緊急事故監察及支援中心，支援跨部門應急工作。警方疏散附近18幢商住大廈居民，以確保公眾安全及將對市民的影響減至最低。民政事務總署共開設19個臨時庇護中心，昨晚有近450名居民入住，當中亦特設獨立的休息地方，讓有需要的居民可以帶同寵物一同入住。

▼9月19日晚上撤離情況▼



鰂魚涌濱海街一個地盤發現懷疑戰時炸彈，當局預計要通宵拆除，並疏散現場附近18幢商業及住宅大廈，涉及1,900戶、約6,000人；多人乘搭旅遊巴離開。（陳浩然攝）

消防處在事件中共出動消防及救護車輛58架次，動員224名消防及救護人員；消防處亦額外調派災難應變救援隊在場作戒備。另外，消防處亦配合警務處的大規模疏散行動，最後協助疏散了共2,887名居民。消防處亦聯同醫療輔助隊及香港聖約翰救護機構，合共運送5名身體不適的居民到醫院，及將6名有需要市民送到適合地方安頓。

民安隊共動員超過100名隊員積極協助疏散；醫療輔助隊則調派五輛救護車及47名隊員到場候命。現場解封後，消防處統籌及協調民安隊、香港聖約翰救護機構，民政事務總署及社會福利署，並調派新引進的大型救護車，將8名有需要及行動不便的市民送回家中；醫駕輔助隊亦協助載送6名行動不便的市民返回住所。

▼20日中午12時許，現場陸續解封▼



爆炸品處理課人員通宵處理炸彈，拆彈工作中午時分已近完成，人員繼續留守在地盤門口。（林澤鋒攝）

運輸署緊急事故交通協調中心24小時運作 拆彈後有序恢復交通

事件造成大範圍封路。運輸署緊急事故交通協調中心24小時運作，因應鰂魚涌一段英皇道來回方向一度全線封閉，署方通宵督導和協調公共運輸服務營辦商做好穩妥部署和應變，調整受影響的服務，務求把對乘客出行的影響減至最低。

道路分階段重開後，運輸署聯繫專營巴士營辦商和電車公司迅速跟進，安排受影響服務在中午過後陸續恢復行走正常路線；港鐵亦重開鰂魚涌站一度關閉的出入口。

爆炸品處理課人員量度懷疑炸彈的大小。（讀者提供）

政府：事件圓滿解決有賴各部門緊密協作 感謝市民配合

政府發言人表示，炸彈危機得以迅速、安全地順利處理，全賴各政府部門緊密協作、堅守崗位，以及關愛隊、社區服務機構和受影響市民的積極配合與支持。特區政府感謝市民和參與組織及機構的支持與合作，令這次危機得以成功化解。

▼鰂魚涌9月19日中午發現戰時炸彈▼



鰂魚涌濱海街地盤發現戰時炸彈，為二戰期間美軍「ANM65」空投炸彈。（讀者提供）

爆炸品處理課人員在場檢視懷疑戰時炸彈。（黃偉民攝）