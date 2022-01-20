2022辦年貨攻略｜新春虎年同慶賀 12種過年健康糕點全盒小食推介

新一年要過個肥年就必先辦年貨，將家中貨源準備充足！農曆新年最不可或缺的當然是各種賀年食品，但傳統的糕點、全盒小食都比較高糖、高油。小編將為大家推介多種健康賀年食品，配以幾款茶飲更可消滯解膩，讓大家過節時都可以食得輕盈。



新一年要過個肥年就必先辦年貨，將家中貨源準備充足 (圖片: FreePik)

健康賀年食品推介 無糖生酮配方 糖尿都食得

食賀年糕點寓意「步步高昇」，年糕、蘿蔔糕是農曆新年應節必備⻝品，惟傳統糕點澱粉質及糖分太高，屬高升糖食品，並不適合⾼⾎糖或糖尿病⼈⼠享⽤。

傳統糕點澱粉質及糖分太高，屬高升糖食品 (圖片: FreePik)

新春歲晚想與長輩一起感受新年氣氛？主打生酮飲食的酮福堂率先推出生酮手製椰汁年糕，以獨家研發的配⽅，既能保持年糕⾹甜、軟糯的⼝味，又堅守無糖低碳的原則。

➤酮福堂 生酮手製椰汁年糕 $138。

食糕更可寓意為「年高長壽」，絕對是長輩都愛聽的祝賀說話。酮福堂出品的生酮手製瑤柱臘味蘿蔔糕加⼊深海墨⿂膠和⽇本有機天然⼤⾖渣粉，不失傳統蘿蔔糕的滋味，令⼤家開⼼應節之餘，也能保持健康飲⻝。

食糕更可寓意為「年高長壽」(圖片: FreePik)

➤酮福堂 生酮手製瑤柱臘味蘿蔔糕 $138。

來自東南亞的賀年食品「撈起」近年成功進駐本港，「撈起撈起」寓意撈得風生水起，愈撈愈旺，漸漸也成了香港的應節食品，得到大眾歡心。一般會在初七人日食，菜式以蔬菜絲為主，口味比較清淡。

「撈起撈起」寓意撈得風生水起，愈撈愈旺 (圖片: 米芝蓮)

如果想為此添加一點風味，可加入酮福堂與撚手聯合出品的生酮海皇撈起醬；以經典川式棒棒醬作為概念，於花生醬及芝麻醬中加入日本宗谷元貝、本地蝦乾、品牌秘制辣椒配方，整體醬料加入了海味的元素，味道層次豐富，實屬年貨必備之選。

➤酮福堂生酮海皇撈起醬 $168。

過年食鮑參翅肚不但豪華，更寓意「年年有餘」、「心想事成」，但這些乾貨海味的處理手法往往十分繁複。Bellsola出品的韓國即食野生遼參，屬正貨韓國優質遼參，獲SGS權威認證，採用「純水發」方式完成浸發程序，過程絕無添加任何化學成份，最大程度地保留了遼參的營養價值及口感。Bellsola 遼參肉厚、口感爽滑、有嚼勁，以無菌塑封冷凍技術真空包裝，只需解凍即可烹調，烹煮團年飯又可以省點心力。

➤Bellsola韓國即食遼參 12頭 400g $488。

優質茶葉推介 黃金玄米茶寓意黃金滿屋

大部分過年食品都比較油膩、重口味，配茶食用可有效消滯解膩。Ozen 生活館出品的普洱茶以手工發酵，口味陳香醇厚、入口綿稠順滑；普洱更寓意「多子多孫」、「團團圓圓」，絕對是宴客之選。

普洱更寓意「多子多孫」、「團團圓圓」，絕對是宴客之選 (圖片: FreePik)

➤Ozen 生活館 普洱茶 $120。

過年時一切都講求意頭，最喜慶的莫過於Ozen 生活館出品的黃金玄米茶包，辦年貨時多囤幾包在家，寓意黃金滿屋！就功效來說，玄米富含纖維、利於腸胃丶暖胃，可以增強腸道蠕動、潤腸通便；而綠茶含豐富的單寧、氨基酸及維生素，具有抗菌、抗氧化、美顏瘦身的作用，飯後來一杯實在舒爽。

辦年貨時多囤幾包在家，寓意黃金滿屋 (圖片: Ozen生活館)

➤Ozen 生活館 黃金玄米茶包 $60。

團年飯的準備功夫極多，一般都要由早上開始買料準備；若想節省煲湯時間，專注煮出一枱好餸，可以選擇即食燉湯，多款口味可切合不同口味需要。moonwell®️出品的尊貴食療套裝，用盡花膠、鮑魚等名貴食材去燉出美味湯品，方便又足料，用作宴客、自用、送禮都一流！

➤Moonwell®️湯包 【01讀者-專屬優惠】尊貴食療套裝(任選三款) $225。

傳統全盒小食油脂高 5款健康選擇代替油角笑口棗

新年全盒放滿賀年小食，笑口棗、油角、糖冬瓜等，油膩又多糖，新年期間好好挑選全盒小食，讓小朋友食得更健康！

新年期間好好挑選全盒小食，讓小朋友食得更健康 (圖片: FreePik)

養生一族的雪花酥於本地手工製作，絕無添加防腐劑及色素，加入凍乾士多啤梨令口味帶酸甜，奶香濃厚而不膩，小朋友一定喜歡！

➤養生一族-雪花酥-士多啤梨味 （140g）$48。

雪花酥更有鹹蛋黃口味，成品金燦燦又帶有鹹香滋味，大人細路都愛食！惟需注意雪花酥雖然不經油炸，較傳統油角健康，但熱量同樣不容忽視，故亦不應過度進食，每次最多食３粒就夠。

➤養生一族-雪花酥-鹹蛋黃味 (140g) $48。

新春期間與其讓子女食糖冬瓜、糖蓮藕，不如挑選比較健康的果乾或果仁。Earth Harvest 有機生機車厘子乾不含防腐劑及人造糖，脫水過程會將車厘子的果糖濃縮，同時保留當中的纖維、鉀質、鐵質、花青素等營養素。

➤Earth Harvest 有機生機車厘子乾 $78。

腰果甘甜可口，寓意「腰包鼓鼓」；Ozen 生活館出品的特級大腰果以低溫烘焙處理、粒粒飽滿美味，而且豐含不飽和脂肪，對維持骨骼、心臟、大腦、皮膚健康均有幫助。

腰果甘甜可口，寓意「腰包鼓鼓」 (圖片: HK01)

➤Ozen 生活館 特級大腰果 $100。

核桃不僅營養價值高，更寓意闔家平安幸福。Earth Harvest 有機生機核桃豐含不飽和脂肪酸、維生素E及鈣、磷、鐵等多種微量元素，有益小朋友的大腦健康。

核桃不僅營養價值高，更寓意闔家平安幸福 (圖片: FreePik)

➤Earth Harvest 有機生機核桃 $128。

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