面膜是護膚及保濕不可缺少的一環。《LDK the beauty》曾分享了10個女生使用面膜時的常犯錯誤，當中不少是愛美女星也會誤墜的陷阱。



《LDK the beauty》分享10個女生使用面膜時的常犯錯誤。

《LDK the beauty》邀請了美容大學ハリウッド大学院大学的客席教授篠崎功分享一般人使用面膜時的常犯錯誤，從最基本的使用時間、頻率，到面膜成份亦一一涵蓋。錯誤使用面膜有機會令肌膚變差，想知道如何令面膜發揮最大的護膚功效，便要細心留意以下的10大注意事項。

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