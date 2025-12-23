李若彤超簡單「1扇門3動作」緩解肩頸酸痛　上班族低頭族必學

不老女神李若彤在小紅書上大方分享她的「一扇門運動」，只需要一扇門就能完成三個簡單動作，輕鬆告別惱人的肩頸痠痛！尤其是常常滑手機、久坐辦公的低頭族，跟著她做每天一次，持續二十幾天，就能感受到脖子與肩膀的舒緩效果。



李若彤「1扇門運動」3動作詳解，緩解玩手機、久坐辦公的低頭族肩頸酸痛（點擊放大瀏覽）▼▼▼

李若彤1扇門3動作緩解肩頸酸痛（李若彤@小紅書；01製圖）

1. 拉伸頸部

身體靠著門框站直，後腦勺緊貼門框，腳後跟穩穩踩地。接著慢慢抬頭挺胸，記得後腦勺不能離開門框，必要時可以用手輔助頭部往上拉。這個動作可以拉伸頸部線條，改善長時間滑手機造成的前傾頭姿勢，幫助你恢復挺拔體態。

2. 舒展開肩膀

雙手放在門框兩側，位置大約與耳朵平行。整個身體向前放鬆，讓肩膀打開，腳後跟可以微微提起，注意不要聳肩。這個動作能有效舒展僵硬的肩膀，改善肩頸緊繃，還能讓呼吸更順暢，適合久坐電腦前的上班族隨時做。

3. 拉伸頸屈肌

腳尖與胸口緊貼門框，雙手自然放在門框上，頭部往一側輕輕側靠，肩膀放鬆沉下去，不要用力聳肩。可以左右輪流進行，這樣能徹底放鬆頸屈肌，特別適合低頭族，能緩解長時間低頭滑手機、用電腦的疲勞感。

