瘦身｜練普拉提5大好處　改善體態與線條　唐綺陽狂減20kg全靠它

「星座專家」唐綺陽這一年來身材變化驚人，成功減重20公斤的她，整個人狀態大升級，讓網友狂敲碗想知道：「國師到底怎麼瘦的？」不僅如此，唐綺陽最近更透露開始規律運動，短短4個月柔軟度大幅提升，讓粉絲直呼太勵志！



普拉提成她的新運動日常

在節目《女人我最大》的幕後花絮中，唐綺陽親自分享自己目前正在練「普拉提」。這項運動可說是最受女星喜愛的鍛鍊方式，BLACKPINK Jennie、IVE 張員瑛、徐若瑄、楊謹華等人都靠它維持好身材。

唐綺陽分享，普拉提不像瑜伽需要長時間「ㄍ一ㄥ住」，而是透過器械輔助，所以會更溫和一點。她表示雖然一個動作老師只數10秒，但那10秒真的能把你平常拉不開的筋完全打開。她笑說，自己已經持續上課4個月，現在柔軟度比以前好很多。

普拉提是什麼？

普拉提（Pilates）是一種結合身心運動、呼吸控制和肢體伸展的綜合性訓練，由德國人約瑟夫·皮拉提斯（Joseph Pilates）在20世紀初發明，最早是為了協助戰場傷兵復健。

與傳統健身不同，普拉提強調核心肌群的穩定與啟動，透過精準流暢的動作加上有節奏的呼吸，不僅能提升身體控制力和平衡感，也能強化姿勢意識，進而改善體態，達到雕塑身形與舒壓的效果。

普拉提的5大好處

1.強化核心：訓練腹橫肌、背肌與骨盆底肌，讓身體更穩定。

2.改善體態與線條：透過全身協調，幫助雕塑更優美的身形。

3.增加柔軟度與平衡感：提升靈活性，降低運動傷害風險。

4.舒壓放鬆：結合呼吸與動作，有助減緩壓力、促進血液循環。

5.復健助力：對於因姿勢不良造成的腰背疼痛，也能有一定改善。



也因為這些特點，普拉提在健身與醫療領域都很常見，不管是初學者還是進階運動者，都能依需求找到適合自己的課程。

飲控＋運動＝更好的自己

光靠飲食控制雖然能瘦，但要讓狀態更好，還是得結合運動。唐綺陽表示：「瘦下來之後再加上運動，我相信狀況會更好。」甚至還信心喊話，下次一定要穿短褲配馬靴，辣翻全場！

唐綺陽的成功，正好印證了「運動＋飲食」才是最穩健的瘦身公式。普拉提溫和卻有效，特別適合想雕塑線條、改善體態的人嘗試。從國師的例子來看，只要願意開始，改變真的會發生。

