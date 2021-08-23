樋口明日嘉髮線後移如「清朝人」　頭髮稀薄6大原因卸妝有關？

【洗頭水／脫髮】樋口明日嘉這個名字大家還有否印象？樋口明日嘉曾活躍於2000年代的香港演藝圈，雖然飾演配角居多，但憑甜美樣子、身材姣好，加上一口不鹹不淡的廣東話，在當年以日本女演員的身份成功突圍。近日，現年44歲的樋口明日嘉在IG上曬出Hermes新手袋，但比名牌手袋搶眼的，竟是她嚴重後移的髮線？



樋口明日嘉明顯的脫髮問題，「清朝人」高額頭比身上的Hermes手袋更搶鏡。(asuka__higuchi@ig)

樋口明日嘉於1996年夏天於日本東京電視台「ASAYAN」第1屆廣告小姐，從4000名參與者中獲得冠軍；1998年3月移居香港並學習廣東話；曾參與過多部香港電影作品，包括《買兇拍人》、《絕世好Bra》、《瘦身男女》，以及電視劇《我和殭屍有個約會II》等。

樋口明日嘉於2007年後淡出娛樂圈，現在已婚並育有一女於日本居住，不時在IG上分享穿搭及生活照，更不時大曬Hermès、Valentino等名牌手袋，生活過得愜意富貴。年過40的樋口明日嘉保養得宜，皮膚光滑緊緻，但從照片中可見她似乎深受脫髮問題困擾，髮線嚴重後移，額頭又高又寬如同「清朝人」一樣，令顏值扣分不少。

▼▼▼【按圖看】樋口明日嘉髮線嚴重後移，脫髮問題看來嚴重，對比昔顏值扣分不少▼▼▼

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脫髮變多，際綫後移明顯以及髮量稀疏，成因眾多，生活中不少習慣會破壞頭髮毛囊，例如經常綁高馬尾拉扯頭髮、頻繁燙染頭髮。而飲食也是成因之一，若只吃大量蔬菜水果及過度節食減肥，原來也會增加脫髮數量。 同場加映：護髮｜頭髮稀疏6大原因卸妝差髮線後移

▼▼▼6大原因導致頭髮稀疏 身體缺乏○○容易掉髮▼▼▼

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加強護理頭皮及頭髮，如何選擇合適的洗頭水？哪一款洗頭水不含致敏或污染物質？經評測可令頭髮更順滑、減少毛燥脫髮等洗頭水，又有邊幾款？同場加映：22款$100內高評分洗頭水 消委會評測Moist Diane高分兼LDK評A級

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另外，《LDK the beauty》曾實測20款洗頭水，根據髮絲呈現效果、成分與使用感，分A、B、C共3個等級，當中4款產品獲評A級的洗頭水，有3款在港有售；日本品牌HIMAWARI與Moist Diane，在增加頭髮光澤度、撫平毛燥髮絲，以及髮質變得容易梳理等多方面獲好評，零售價$100 以下，性價比高。

▼▼▼按圖看：LDK 實測市面上20款洗頭水，部份在港有售，當中有2款$100以下，性價比高（產品價錢更新至2021年7月）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：消委會評測60款洗頭水，發現逾7成均有二噁烷、致敏成分等，當中有16款不含污染物或致敏物。即看消委會16款安全洗頭水名單▼▼▼