冬天減肥最後召集！掌握5關鍵比夏天更易瘦　飲熱水、浸腳助瘦身

到了冷颼颼的冬天，不僅讓人不想動，也會容易肚子餓而大吃大喝，加上節日聚餐多，以及衣服總是穿得很厚，就算胖了也不會被發現，林林總總的因素讓我們順理成章地覺得冬天就是發胖的季節。



不過，如果這樣想就盡情擺爛變胖那就錯了！其實如果你想要減脂瘦身，冬天就是最有效的時刻～

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冬天比夏天更好瘦

我們的身體為了因應環境溫度，會自動消耗體內的能量，冬天為了提高體溫，就會消耗更多的脂肪，而且如果在寒冷的氣溫裡運動，身體也要消耗更多的能量去保持體溫，所以減去的卡路里會比常溫提高3-7%。而且不要陷入冬天運動很難流汗就等於效果不好的迷思，流汗只是流失水分，只要你運動的量有到位，汗沒有流得比夏天多，燃脂效果也不會打折。以下就推薦幾種在冬天最好瘦身的關鍵，趕緊筆記起來，別等到夏天的時候才發現來不及瘦了～

冬天瘦身關鍵

1. 飯前可以飲用薑茶或花茶

有沒有發現自己冬天看到食物，就會忍不住暴飲暴食！所以如果在吃飯前，先喝杯暖胃的薑茶、花茶等等，不僅可以驅除寒意也滿養身的，重點也可以緩解飢餓感，讓你不會在冬天吃太多的食物。

2. 多泡腳、喝溫熱水

冬天我們都容易手腳冰冷，一旦寒冷就會想要攝取更多熱量，而根據研究發現，冬天人體體溫上升一度，代謝就會提高12%，因此沒事多喝溫熱水，或者睡前能泡澡、泡腳，讓四肢保持溫暖，不僅更健康，也能提升新陳代謝。

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3. 保持一點涼意也很好

雖然說讓自己體溫提高可以增加代謝，但如果你是處在吃飽喝足的狀態，也不用再把自己包得緊緊的，適當地讓自己的身體感受到涼意，人體會為了維持正常體溫而消耗身體的熱量，算是一種偷偷瘦的方法～

4. 熱敷按摩

冬天的代謝率比夏天高出5%，多做運動更有燃脂的效果，如果不想在外面吹寒風，也可以選擇在家裡做瑜伽、簡單的重訓、Pilates（普拉提/皮拉提斯）等等，不過務必要先做好暖身，且不要太突然地做激烈運動，才能保護好身體健康，又能瘦得安心。

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5. 不要熬夜和節食

如果冬天還是忍不住一直吃怎麼辦？其實我們身體裡有個「瘦體素」會提醒你已經感到飽足感了，而這種「瘦體素」會因為「熬夜」與「節食」被抑制，甚至讓你的身體與皮膚變差，所以減少熬夜，也不要想要用節食痛苦減肥，讓身體正常分泌瘦體素，就不會隨時感到激餓，不會吃得過多，也不怕發胖了～

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