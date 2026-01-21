離職員工竟是活廣告？500強企業都在做這事　提升招募人才效率

領英（LinkedIn）指出，公司成立「校友會」，為已經「畢業」的離職員工創造一個社群網絡，保持聯繫和良好互動，對招募人才很有幫助。企業校友平台 EnterpriseAlumni 於 2023 年發布的報告指出，校友會不僅能幫助公司增加招募 17% 的員工，而且還能找到更適合的人才。報告發現，前員工推薦是排名第一的優質人才管道。



《財星》雜誌（Fortune）選出的 500 大企業中，高達 98% 的公司有校友會計畫。具體而言，成立校友會的好處如下：

好處1：打好關係 校友能為公司建立超有說服力的雇主品牌

領英認為，快樂的「校友」等於是公司的活廣告。為甚麼？當一名員工從公司離職後，還能維持良好的互動，並繼續感受到公司人際網絡的支持，就會自然而然成為「品牌大使」，不斷向外界分享這間公司的優點。因此，跟離職員工「好聚好散」很重要。

首要任務是要先設計好離職流程。在員工離開公司的過渡期，能透過校友會跟他們保持聯繫，例如舉辦線上線下的演講，或是專業相關的活動。

舉例來說，疫情期間，波士頓顧問公司（BCG，Boston Consulting Group ）就邀請校友參加虛擬的市政廳會議，討論如何應對新冠疫情帶來的全球危機。管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey）也在校友會網站推出一系列的「校友之聲」（Alumni Voices）報導，分享離職員工現在的工作和關注領域，並強調這些校友們的成功。

英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）研究發現，公司招聘訊息中，如果有提到校友會怎麼跟離職員工維持關係，對這間公司感興趣和投履歷的人會明顯增加。這是因為很多人都想知道，公司怎麼對待員工？而活躍的校友會是最好的證明，說明此公司不僅關心每一位員工，也深受員工喜愛，不會因離職而中斷關係。尤其當校友會還能提供職涯發展的建議和幫助時，對招募人才非常有吸引力。

好處2：把校友會當人才庫 回鍋員工表現更穩定

世界經濟論壇以自身內部數據指出，過去 3 年，回鍋論壇的工作者工占全球招聘人數的 14%。這也意味着，許多人選擇離職不一定是對公司不滿，可能是個人生涯規畫或想嘗試不同工作。因此，校友會也是公司另一個人才庫，這些人到外面歷練過，提升了視野和專業技能，加上原本就熟悉公司內部的組織文化和流程，能成為穩定的「即戰力」。EnterpriseAlumni 報告顯示，回鍋員工在公司3年後，留任率比同期新員工高出 44%。

除此之外，透過校友會短期合作也是另一種方式。博思艾倫諮詢公司（Booz Allen Hamilton）就透過離職員工的資料庫，來找短期和任務型的人才，進行更靈活彈性的人力運用。雪佛龍（Chevron）也提供橋梁計畫（Bridges program），讓校友們以定期契約的方式，投入合約簽署及諮詢工作。

好處3：校友可能是精進組織、拓展業務的最佳顧問

世界經濟論壇（The World Economic Forum）表示，校友會除了對公司徵才有幫助，也能為組織和產品提出更好的建議。

如果校友會的網絡運作活躍，這些人還能成為另類的「顧問」。在公司開發新產品或改造組織時，可以徵詢他們的想法及回饋。畢竟他們曾經在公司工作過，很了解內部的「眉角」。

此外，當這批廣大校友在業界內逐漸發揮影響力，不只能和分享行業內的趨勢及最新訊息，甚至可以為公司找到潛在合作夥伴和商機。EnterpriseAlumni 研究稱，83% 的校友會和前公司展開合作，有 79% 的校友會把新業務推薦給前公司。

從公司的人才策略和長遠發展來看，與離職員工保持關係、積極互動，都能為雙方帶來新的機會。

