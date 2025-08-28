打工仔不熱衷採用AI？調查：擔心被誤會在偷懶外，更怕工作量反増

全球企業在 2024 年投資 AI 的情形達到巔峰，根據 Slack 的最新《Workforce Index》報告，高達 99% 的企業領導人計劃於今年投入 AI，97% 的高階主管認為這是企業營運的當務之急，但 AI 在員工層面的採用與熱度卻出現明顯下降。



從數據來看，自 2024 年 3 月起美國員工對 AI 的興奮程度下降 9%，法國甚至下降 12%。不僅如此，全球的 AI 採用率僅微幅成長，如美國從 32% 增至 33%。Slack 報告指出，這現象反映員工對 AI 工具的態度已從最初的熱切期待轉為更理性的觀察，部分工作者甚至感到猶豫和不確定。

「怕被當成懶惰的人...」職場文化壓力抑制 AI 使用

為何員工不願使用 AI？48% 的受訪員工坦言，他們不願讓主管知道自己使用 AI，其中理由包含害怕被視為「作弊」（47%）、能力不足（46%）或懶惰（46%） 。Slack 工作力實驗室主管克里斯蒂娜．詹澤爾（Christina Janzer）指出，AI 應用不僅是技術問題，更是一個職場文化問題： 使用 AI 被視為「偷懶」或「不專業」，導致員工不敢公開使用 。

同時，不同世代對於使用 AI 的態度差異明顯。Z 世代和千禧世代普遍更願意嘗試 AI 工具，並傾向於利用 AI 取代同事或朋友的建議。81% 的 AI 使用者表示，在完成重要工作時會優先尋求 AI 協助，而非同事或朋友。這也引起可能減弱職場社交連結的問題，尤其是 Z 世代使用 AI 的比例較其他世代高。

相關文章：生成式AI席捲職場！這「15種技能」越見重要 及早掌握保持競爭力

+ 18

AI 應用是福還是禍？多數員工擔心增加工作量

利用 AI 工具的初衷是減少繁瑣的行政工作，但實際上，許多員工認為 AI 節省的時間可能會被用於更多「忙碌的工作」。例如，當被問及如何分配由 AI 節省的時間時，多數員工表示，他們希望投入學習或非工作活動，但主管們卻更傾向於讓員工投入核心專案，甚至額外的工作。

這種時間再分配的不對等，進一步引發員工對工作量增加的擔憂。《Resume Now》調查顯示，過去一年中，81% 的企業高層增加對員工的工作要求，多數員工認為 AI 的使用可能導致更大的職場壓力。這種擔憂在 Z 世代中尤為明顯，高達 87% 的 Z 世代受訪者擔心 AI 使用可能引發「倦怠」。

重塑 AI 在職場中的角色，專家建議 3 方面着手

面對 AI 熱潮在職場內降溫，企業該如何應對？Slack 報告建議從三個方面着手：允許（Permission）、教育（Education）和培訓（Training） 。首先，明確告知員工 AI 的使用範圍和規則，以減少心理負擔。其次，增加 AI 的使用技能培訓，如 Slack 提倡的「AI 微學習」，每天僅需 10 分鐘即可顯着提升員工對 AI 工具的熟悉度。

此外，企業需重新定義生產力的概念。與其要求員工「做更多」，不如專注於提升工作品質，例如利用 AI 支援創意或創新專案，而不是僅限於行政任務。領導者也可通過舉辦 AI 團隊活動，促進員工間的交流與創意，如在內部建立 AI 專用討論渠道或每周分享 AI 的使用案例。

AI 技術無疑為企業帶來前所未有的潛力，但如果缺乏對員工需求與感受的關注，AI 應用發展可能受阻。專家指出，未來企業不僅需要提供工具，還需創造一個讓員工感到舒適且受支持的環境。包含讓 AI 成為促進人際互動與創造力的橋樑，而非職場壓力來源。

Z 世代與千禧世代可能成為 AI 應用的主要推動力，但這個過程需要平衡技術使用與人際關係的維繫。對於企業而言，在推進 AI 技術的同時，也需注重加強內部培訓與員工心理輔導。

【延伸閱讀，更多未來職場發展趨勢】



相關文章：ChatGPT｜你有追問、提供範例嗎？7大錯誤用法限制AI「發揮潛能」

+ 31

搵工｜不懂AI？你還有EQ、解難能力嗎？這20項軟硬技能目前最搶手

+ 40

【本文獲「經理人」授權轉載。】