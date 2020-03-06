【同志文化】勿亂撮合、給予不必要同情　10個與LGBT同事相處宜忌

社會發展日趨多元，不少企業與打工仔都開始接受LGBTQ的同志文化。即使你不是LGBTQ的其中一員，其實在職場上亦可為同志平權多走一步，與他們和諧共處。 參考以下10個與LGBTQ同事相處宜忌的建議，應能助你成為一個同志友善的打工仔。

荷里活舞台劇《尋常心》裡有一句對白：「愛一個人係與生俱來，唔愛先係學翻嚟。」想一想，小時候的你能愛的人和事是不是比現在更多？（資料圖片）

一對已婚男同性伴侶早前就房委會拒絕公屋申請提出司法覆核，高等法院於本月4日時裁訴男同志獲勝訴，不少LGBTQ人士亦對此判決表示歡迎。

其實，一個真正多元的社會，不應只有一種聲音。香港存在同志友善的企業，例如花旗銀行、渣打銀行、高盛、國泰航空、GAP、Levis等，都是一些較為人所知的同志友善企業。不過在打工仔層面，又該要怎樣做才能成為一個同志友善的同事呢？以下的10大宜忌，不妨參考。

5大個不應做的禁忌

與同志同事相處的5個禁忌 （按圖放大）

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1. 用帶歧視的字眼

「基佬」、「基婆」、「乸型」、「男人婆」、「不男不女」等字眼會令同志同事感到不尊重。改用「男同志 / Gay」、「女同志 / Les」、「雙性戀者 / Bi」等不帶歧視成份的字眼，會令人家聽起來更舒服。

2. 廣傳同事的性取向

同志同事願意跟一個同事出櫃，表明自己的性取向，是因為信任。不過，這並不代表該同事願意讓所有人都知道自己的性向。即使出發點正面，但如果希望其他同事都會尊重該同事，請不應隨便將別人的寸事告訴他人。

3. 亂問問題

除非熟絡到無所不談，否則問以下兩類問題會很容易冒犯到同志同事。首先是與性相關的問題，例如「同志如何進行性行為？」等，因為這話題太私人及敏感，就算是向異性戀同事發問，也可能對人家作出冒犯，甚至構成職場性騷擾。如果真的很好奇，不如自己上網搜尋答案。

第二類，挑戰型問題，例如「你冇同過異性拍拖，又怎能肯定自己是同性戀？」這個問題本身是沒有問題，但若是帶挑戰的態度發問，則會令人家思疑你的動機，而不是表示接受他/她。

4. 做雞仔媒人

「你哋兩個都係Gay，不如你哋拍拖啦！」這是部分同志友善的人常犯的錯誤。「媒人」本來可能出於好意，覺得同志難搵另一半，才幫忙撮合 ，不過感情可沒這麼簡單，正如兩個單身的異性也不會因為彼此都是單身就拍拖，因此別胡亂把人家配對，把同志同事當作普通人就是最好的尊重。

5. 不必要的同情

一個同志向同事出櫃：「我係同志。」該同事十分同情：「噢，原來你喺gay，唔好唔開心啦！」出櫃的同志好可能會因這一句「唔好唔開心」而唔開心，因為同性戀傾向不是缺陷，只是特質，不需要別人同情。

5件宜做的事

不做以上5件事，相信同志的同事在職場上已感受到莫大的尊重。如果能做齊做下5件事，說不定同志同事更會因而和你成為交心摯友！

與同志同事相處的5個可做 （按圖放大）

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1.問對方如何稱呼

禮貌地問同志同事希望別人如何稱呼他，會讓同志同事感到很窩心。以女同志為例，有tomboy、pure、tomboy girl 和 no label（不分）4個分類。如果出於尊重而詢問別人的稱呼，同志通常都歡迎。

2. 挺身而出反歧視

當有人用別人的性取向開玩笑或者歧視他人性取向時，挺身而出，要求對方尊重他人，可以的話表明自己撐同志。這是最難做到的一點，如果做到，同志同事會很感激。

3. 參與同志平權活動

在公司內可組織支援LGBTQ的小組，在公司外可參與同志平權活動，例如每年年尾舉行的「Pinkdot」及同志遊行。在社交媒體上轉發同志平權的資訊更是無任歡迎。

4. 了解LGBTQ

撐一個群體之前，先了解一下對方為何值得撐，這才合邏輯。網上有很多解釋LGBTQ詞彙的辭典，清楚解釋何謂「雙性戀」、「無性戀」、「泛性戀」、「跨性別」等概念。

5. 聆聽對方

當同志同事信任你，向你分享性傾向的故事、感情上的起伏或出櫃的煩惱時，做個好好的聆聽者，已經是很大的支持。

偷換概念?

立法會議員梁美芬曾質疑，指同性伴侶如果可獲得平等權利，為何婚外情的人不行。不少LGBTQ人士反駁，此說法有偷換概念的邏輯謬誤，因為一對同性伴侶結合，並不如婚外情人士一樣存在道德問題。社會上不少人對同志仍存偏見，同志平權路漫漫，故此更需要不同人士支持。

其實，只要更多人有包容心，願意接受這個世界有不同性傾向的人，他們和普通人一樣，渴望去愛和被愛，會快樂和悲傷，這樣世界會不會更春田花花？

資料來源:diversityinc,Themuse,HK pride

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