【搵工】忽略關鍵字、自傳式分享　7個寫履歷表常犯低級錯誤

受武漢肺炎疫情影響，香港失業率一再攀升，部份企業更為減省成本而得解僱員工，至有裁員潮的出現。受影響的打工仔首要目標當然是盡快爭贏其他求職者，盡快找到一份新工，不過如要爭取面試及受聘機會，首先要要避免犯下撰寫履歷表（CV）時的低級錯誤，以免在第一關時已被人「叮」走。

人力資源（HR）每天都會收到很多求職者寄來的履歷表，平均瀏覽每份履歷表的時間可能不足一分鐘，因此，他們需要一個快速而容易的篩選方式，「叮」走不適合的求職者。

如果你不想在第一關被「叮」走，就不要犯以下7個低級錯誤。

7個寫CV常犯的低級錯誤（按圖了解）

+ 18 + 17 + 16

1.【忽略申請指示】

在求職時，根據招聘廣告的指示做足一切是基本，例如填寫申請表格、遞交學歷及工作證明、求職信等等。

不同公司的HR部門都有不同做法，因此，求職者應細心留意招聘廣告的指示，以免因提供錯誤或不足夠資料而被篩走。例如，在填寫申請表格時，即使有些資料與履歷表重複，也不要因怕麻煩而寫上「見簡歷」，以免加重HR的工作負擔，以及留下壞印象。

2.【草率的錯誤】

不少HR都認為，拼寫錯誤、打錯字或標點符號等粗心的錯誤是立即「叮」走求職者的原因之一。這些錯誤反映他們對細節缺乏關注，以及對這份工作缺乏興趣。

雖然每個人都會犯錯，但上述的錯誤其實很容易避免，如果你對自己的校對能力沒有信心，可使用校對應用程式，或找朋友幫忙，找出履歷表的問題，減少出錯的機會。

相關文章：【職場技巧】在家工作都走唔甩？ ５招教你應付控制狂上司

+ 17 + 16 + 15

3.【措辭不一致】

由於HR需要在短時間內審視多份履歷表，因此，作為求職者，你應使用一致的措辭及格式，令你的履歷表易於閱讀。

例如在撰寫工作職責及成就時，可以統一用動詞來開頭，以突出你的行動。你可以把要點中最重要的部分放在前五個單詞左右，防止句子太長。

4.【忘記使用關鍵字】

作為求職者，你的主要目標是說服公司你能為團隊帶來價值。因此，你應使用在招聘廣告中出現過的字眼，具體地描述自己的能力和成就。

如果公司使用申請者追蹤系統（Applicant Tracking System, ATS）過濾CV，使用關鍵字更可增加你突圍而出的機會。因此，請為每一份工作撰寫不同的履歷表，針對性地表現自己的能力。

相關文章：【職場技巧】嗌贏場交但輸關係 教你5個秘訣 高EQ化解衝突

+ 7 + 6 + 5

5.【沒有提及工作成就】

寫簡歷其中一個常見錯誤是太專注於寫過往工作的職責，結果讀起來就像一系列的工作描述，但HR難以了解你的工作成就。

求職者應盡量量化成就並提供細節，並使用動詞來描述，強調可以為下一份工作帶來的能力和技能，例如你的團隊銷售額佔整體的多少百少比、曾與哪些客戶談成合作等。

6.【履歷表太長】

HR沒有太多時間細閱每一份履歷表，因此，求職者應盡量保持簡歷在一至兩頁。

你應該刪減與申請工作無關的經驗，方便HR以最快的速度流覽相關內容。特別要避免自傳式的履歷，沒有人需要知道你由出生到現在的故事。

7.【太有創意】

有些人認為一份與眾不同的履歷才能吸引HR的目光，可是，如果你的履歷表太特別，如用鮮艷的色彩、花哨的字體、突兀的排版等，反而讓人難以閱讀。

如果你申請的工作並非申請設計師等講求創意思維及個性的職位，最好盡量避免太不同尋常的簡歷，謹記保持簡單乾淨，突出重點即可。

小細節見真章

求職者在寫履歷表時，記得不要犯以上7個錯誤。很多時候，這些小細節可以反映你的細心程度，以及你對新工作的重視，因此，作為你與潛在僱主的第一次「交流」，盡量給對方留下最專業的印象。

相關文章：【Home Office】在家工作樂得清閒？ 5招執靚LinkedIn頁面助搵工

+ 9 + 8 + 7

（資料來源：Ladders）

相關文章：【求職】CV可加入非專業成就？ Google人才主任教寫履歷4大秘技

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O