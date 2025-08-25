世上沒最正確的答案！Patrick Sir稱成功人士「靠一招」保證成功

編按：面對工作難題時，當上司、同事跟你說「梗係咁做㗎啦」時，你會認同嗎？以下節錄自《82課早知道》一書的內容，Patrick Sir（林溥來）就是要告訴大家世上並沒「梗係」、最正確及唯一的答案，要令事情最終達致成功，關鍵其實是要「不斷失敗」！



沒有最正確的答案。沒有唯一的方法。

從小開始，我們的教育模式都主張我們追求「唯一的正確答案」。無論是應付功課、測驗還是考試，我們習慣用「對與錯」來衡量結果，並試圖避免犯錯。這種思維模式深深植入我們的DNA，逐漸影響了我們看待生活的方式。

久而久之，我們用「對或錯」來判斷生活中的每一件事，認為所有問題都應該有一個既定的、最正確的答案。這種心態常常通過不同形式的說話表現出來，比如：「梗係咁做㗎啦」、「邊有人咁做㗎」、「一向做開唔係咁喎」等。只要聽到別人這樣說，我們就好像被這些「正確答案」、「唯一方法」封印着，大多不敢反抗，原先的創意思維立刻躲藏起來。

須知道，任何一件事能否成功，往往是多種因素綜合影響的結果，並沒有一條固定公式可以保證。短期看似失敗的方法，長期可能帶來突破；反之亦然。所以，幾乎所有成功人士都知道唯一保證成功的方法，就是不斷嘗試，在失敗中學習，並迅速調整策略。

很多人渴望找到「正確答案」，其實是出於安全感的需求。他們認為如果知道正確方向，就能避免風險，走得更穩。但現實世界並非如此運作。事事多變，無論是環境還是人心，都充滿了不確定性。試圖找到唯一的正確答案，只會讓我們停滯不前。

李小龍有一句名言：「做水吧，我的朋友。」（“Be water, my friend.”）他表示水的特性是它不拘泥於形狀，能適應任何環境。它可以流動，輕柔地繞過障礙；也可以衝擊，擊穿堅硬的壁壘。

人生的旅途中，問題往往不會只有一個標準解決方法。與其執着於並不存在的「正確答案」，倒不如為自己建立一套有效的做人原則和靈活的思維模式。像水一樣，通過不斷嘗試與應變，我們會發現更多的可能性，走出屬於自己的成功之路。

更多本書書摘文章：

《82課早知道》（萬里機構授權使用）

書名：《82課早知道》

作者：林溥來（Patrick Sir），英語教育中心創辦人及國際幼稚園校監，擁有近30 年教育經驗。此外，更主持知名電視節目《東張西望》及閱讀推廣節目《開卷》，積極推動閱讀文化。Patrick Sir跨足教育與娛樂界，全心致力於教育創新與文化推廣，是深受各界認可的Edutainer（教育與娛樂結合的倡導者）。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】