上班每日都是重播　對工作失去熱情　出現這10個訊號意味要轉工了

在同一個公司好幾年了，日復一日的工作內容讓你倍感無聊？心裡有想過換工作，但是以下理由總是在打開人力銀行網站（招聘網站）前浮現，阻止了你更新履歷的動作？



目前的上司對你有恩、公司還是頗看重你的、年後可能要加薪了、同事感情滿好的......「這樣一走了之，好像不太好吧？」諸如此類的理由，屢屢打消你想換工作的念頭。

但是人是會成長的，當你的成長已經超越目前公司能給你的，就代表是時候該更新履歷，往更好的職位、公司邁進。出版過《Reinvention Roadmap》一書的職場專家Liz Ryan表示，若出現以下這10種職場倦怠狀況，代表你需要向外找尋更大的舞台了！

狀況1

以前讓你躍躍欲試、靈感爆發的專案與工作內容，現在只剩下無限的枯燥感。很簡單，因為同樣的內容，你已經做過無數遍，已經不再有挑戰、也沒有成就感了。有的人甘於每日重複相同的工作，但是你很清楚自己需要的是新的挑戰，所帶來豐富的成就感。

狀況2

在規劃下個年度的工作目標時，只有每年大同小異的KPI，沒有任何值得期待的創新任務。換言之，你對於自己的工作內容完全不期待。

狀況3

你發現同事們常常找你協助，詢問如何完成某個專案，或是如何處理某個客戶。但是當你自己遇到問題時，卻沒有一個能給予幫助的主管或同事。你開始會思考更高層面的問題，像是「我如何讓自己更具影響力，參與公司主要決策？」或是「公司明年度的主要發展策略為何？我如何幫助公司達成目標？」但是公司裡沒有人可以和你討論、做出行動。

狀況4

你發現自己常常在看時間，希望這毫無新意的一天趕快過去。

狀況5

你確信，不管是對目前公司或是其他組織，若能改變現況，你一定能貢獻的更多。

狀況6

每次你提的意見、專案，都被莫名地打槍（被拒絕、駁回）。

狀況7

你的周遭完全沒有能夠相互砥礪的人，也沒有讓你尊敬、嚮往、學習的對象。

狀況8

你夢想著能在工作中發揮創意，但是眼看這些想法全無用武之地，時間一久，你甚至快忘記自己是個有熱情、有創意的人。

狀況9

你開始懂得在會議上保持沈默，以免提出什麼想法，又讓人找你麻煩。但同時間，你快受不了這個沈默、毫無作為的自己。

狀況10

當你在會議上聽著其他人發表意見時，你的心中有個揮之不去的聲音：「這已經不是你該待的地方了！」

當以上10個徵兆不斷出現，絕對不是鬼打牆！而是你的內心在告訴你，是時候往更高遠的志向前進，甩開那些庸人自擾的理由，踏出舒適圈尋找更具挑戰性的工作舞台了。

