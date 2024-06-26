三伏天｜宜順勢護陽氣增強體質 中醫教煲4款三伏天養生湯水

三伏天為全年陽氣最旺盛的時候，處於夏秋之交。中醫診治養生注重「天人合一」，認為人與環境息息相關，且春夏季節要注意養護陽氣。故可借助三伏天陽氣旺盛的特點，順勢護陽，增強體質。

本文作者：博愛醫院楊倩倩中醫師



1.夜臥早起

夏天三伏天日照時間相對較長。天人相應，人的作息時間應隨自然有所調整。伴隨三伏天日落晚，日出早的特點而夜臥早起，使人的氣機隨日照陽氣升而昇，隨陽氣潛而藏，藉以安養陽氣。

2.無厭於日

三伏天豔陽高照，此時可多出門走動運動，如散步，慢跑，爬山等等，使人體可隨大自然相應，暢達氣機。但與此同時，也要注意避免中暑。三伏天天氣酷熱，易出汗。汗為心之液，多汗出則易傷心陰。平日可適當煲煮百合荷葉蓮子芯粥清心降暑，顧護心氣。亦要心氣平和，凡事不急不躁，靜心養心。

3.三伏天天灸

慢性哮喘、鼻敏感等肺系疾病患者；抑或慢性胃痛、小兒慢性胃腸炎等胃腸疾病患者；抑或痛經、頸肩腰腿慢性勞損性疼痛等患者可考慮在三伏天進行天灸療法，增強體質。

三伏天天灸主要是利用性味辛熱的藥物如甘遂、白芥子、細辛、製附子、肉桂、丁香等中藥磨粉後，混合新鮮研磨的姜汁形成天灸敷藥的藥貼。再由中醫師進行望聞問切了解患者體質及治病方向，根據身體情況將藥貼敷在相對應特定穴位，如常年慢性腹瀉患者可貼足三里、脾俞穴、胃俞穴等，使穴位局部皮膚充血發紅發熱，或起水泡，刺激局部或經絡氣血運行，從而提升相對應五臟六腑的機能，改善身體健康。

三伏天食療

1. 百合荷葉蓮子芯粥

材料：鮮百合30g，乾荷葉2片，蓮子（連芯）30g，大米100g，1升清水

做法：

1. 洗淨鮮百合、乾荷葉、蓮子（連芯）以及大米

2. 浸泡蓮子（連芯）1-2小時，待蓮子較為鬆軟

3. 鍋中燒水，放入荷葉煮5分鐘，將荷葉撈出，只剩下荷葉水備用

4. 將大米、百合、蓮子（連芯）倒入荷葉水中

5. 電飯煲選擇煮粥模式，煲熟即可