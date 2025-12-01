你的心態決定孩子境界！研究：父母自制力強「孩子性格亦較堅強」

一項長期追蹤大量、多樣化的幼兒群體的研究顯示，父母自我控制能力強、對金錢的擔憂較少，孩子往往具有較高情緒恢復能力。



身為家長，當孩子犯錯，你會懲罰他嗎？用的是甚麼方法呢？新加坡國立大學最近發表的研究指出，不用嚴厲方式懲罰孩子，才可以培養出堅強、有自制力的孩子。

嚴厲的方式懲罰，孩子長大易有情緒問題

自我控制能力強、經濟壓力較小的父母，往往會使用更好的策略與孩子互動，例如指導、討論和鼓勵，而非用嚴厲的方式懲罰孩子。因此，他們的孩子的情緒較穩定。恢復能力較強，在面對逆境時往往不容易陷入過度低潮。

這項研究是亞洲第一項長期追蹤大量、多樣化的幼兒群體的研究，以了解他們的環境和教養方式如何影響他們的情緒健康。

相關文章：父母EQ｜你的失控孩子都看在眼內！5招控制情緒 別再對孩子咆哮

+ 13

孩子的情緒調節能力

測試方法之一是「延遲滿足」的實驗，孩子們被要求做出選擇：要立即獲得一份獎勵，或者再等待十分鐘後，獲得更多獎勵。獎勵包括氣球、貼紙和橡皮擦，藉此評估他們克制誘惑的能力。

孩子放棄即時滿足，並追求更大的長期目標，這項能力是自我調節的一個重要指標。

研究顯示，放棄即時滿足的孩子，其父母往往能夠有效地調節自己的情緒，不會用打罵來懲罰孩子。相較之下，依賴嚴厲管教方式的父母會阻礙孩子學習自我控制和調節情緒的能力。而陷入經濟困難的父母通自身常有情緒困擾，因此會使用更多情緒化或懲罰性的策略與孩子互動。

此外，研究也發現語言認知能力較高的父母，會使用更有邏輯和豐富的詞彙來引導孩子遵守和內化規則，成效較好。

這項研究讓我們知道，父母自我控制能力強、對金錢的擔憂較少，孩子往往具有較高情緒恢復能力。家長應該在日常生活中多練習自我控制，管理自己的情緒、改掉壞習慣。透過這樣做，父母可以在指導孩子調節情緒和行為時成為孩子的榜樣。

【延伸閱讀，更教育子女建議】



孩子說話戾氣重？先別失望、憤怒 5大原因或令他們對爸媽失耐性

+ 17

孩子發問盡量別「hea答」！8點常放在心 學做「不掃興」的爸媽

+ 22

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：想培養情緒穩定的孩子，別用嚴厲方式懲罰，家長先管理好自己的情緒】