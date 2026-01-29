善用重音、停頓！男孩不是難教「10個說話方式」讓他們聽懂你意思

你是不是也曾聽過這句話：「男孩比較頑皮，比較難教！」身邊的提醒與安慰總是伴隨着無奈與焦慮。但德國教養專家萊因哈德．溫特（Reinhard Winter）提醒我們：男孩從來不是問題製造者，他們只是需要更明確的引導。



10個讓男孩「聽得進去」的說話方式。不是更兇、更碎唸，而是說得對、說得巧，他才會真的聽得懂、做得到！

聽得進去才是最重要！

1. 說之前，先走近他

很多父母都犯了一樣的錯：從客廳大喊「去洗澡囉！」、「功課寫好了沒？」，但對男孩來說，這樣的指令經常進不了心裏。

正確做法是：

走近他、輕拍肩膀、對上眼神，再給出清楚明確的指令。這是讓孩子感受到關注的第一步，也是開啟有效溝通的關鍵。

2. 用「重音」與「停頓」，慢慢說

你有注意過自己的語速嗎？男孩在語言理解上，本來就比女孩慢一點點，如果語速又快又長又碎，他早就關掉耳朵了。

正確做法是：

請你放慢語速，句子短一點，用明確的語氣、有意識地加重關鍵字。例如：「現在，收拾完_玩具，我們就_去洗澡。」

3. 不要碎唸，直接講目的

與其說「你怎麼又這樣」「我不是講幾百次了」「你到底會不會聽話」

不如直說：「請把洗好的碗放進碗櫃，然後把毛巾掛好。」

正確做法是：

明確任務，取代情緒發洩。你在碎唸，他在走神；你說清楚，他才行動。

4. 遇到越「失控」的時候，你要越慢處理

當他大吼、發脾氣、丟東西，父母最容易「硬碰硬」。但溫特提醒：孩子越情緒高漲，大人越該慢動作。

正確做法是：

慢下來，不是示弱，而是讓彼此都回到理性頻道。就像書中提到的：「孩子越歡（編：失控），你要越慢。」

5. 「不行」的語氣，也能溫柔堅定

不需要發飆，也不要討好。真正有力量的「不行」，是冷靜但堅定的說：「我聽見你的想法，但這件事不行，我們等一下再談。」

正確做法是：

帶着規範的拒絕，是尊重，也是立界線。

6. 以身作則，比千言萬語更有力

書中提到，孩子不是學你說了甚麼，而是學你做了甚麼。

正確做法是：

想讓他早睡，你要先有規律作息；想他好好吃飯，你也別滑手機邊吃飯。父母的身教，是最有份量的指令。

7. 多用「規則語言」，少用情緒字眼

比起：「你都不收！」不如說：「每天晚餐後，請你收桌子，收完就可以玩。」

正確做法是：

男孩對規則性的語言更有反應。與其上演情緒劇，不如事先訂好規則＋後果，清楚溝通、穩定執行。

8. 少當「全能媽媽」，多給他承擔機會

很多媽媽說：「我講十遍不如我自己做。」，但每次「幫他收尾」，都是讓他錯失學習責任的機會。

正確做法是：

適度放手，讓他參與家務、打掃、照顧自己，學會的是自理力與自信心。

9. 尊重他的身體與情緒，也是一種教養

別再說「男生不准哭」或「男子漢不要怕」，男孩也會害怕、也會焦慮、也需要擁抱。

正確做法是：

當他情緒失控時，不是要你理智斷線，而是陪他學會情緒的語言。

10. 每個男孩都在等一位真正的帶領者

這本書提醒我們：「男孩需要的不是權威，而是值得信賴的領導者。」父母不是要當軍隊長官，而是以尊重、清晰與一致性陪伴他學會獨立與合作。

正確做法是：

明確引導＋穩定情感連結，是男孩成長最需要的養分。

男孩不是問題製造者，他們只是更需要看得見的界線、聽得懂的語言與被理解的空間。

當你學會怎麼說，他也就學會怎麼聽、怎麼做，甚至怎麼長成一個真正有勇氣、有責任感、有溫度的男人。

與其擔心他難教，不如先問自己：「我說的方式，他真的聽得懂嗎？」

