春華秋實 - 四維彩墨成立 20 周年會員作品展 集66位彩墨畫家藝術

當代著名彩墨畫家林天行，與一群師從他、熱愛藝術的學生創立之『四維彩墨』畫會，今年成立 20 周年，將假香港大會堂低座一樓展覽廳，舉行《春華秋實 — 四維彩墨成立 20 周年會員作品展》。



林天行獨樹一格的彩墨作品，聞名中外，廿多年來在全球各地舉辦主題個展無數，作品極具感染力，吸引不少本港菁英拜師習畫，《春華秋實 — 四維彩墨成立 20 周年會員作品展》將展出林天行的最新彩墨畫作及書法作品。

展覽同時亦展出近 200 幅、來自 66 名『四維彩墨』會員的彩墨及書法作品，林天行因材施教，學生年齡橫跨 3 歲幼童以至花甲之年，當中包括不少專業人士包括醫護界、法律界、金融會計界、教育界、演藝界、公務員、以至來自多國的外籍人士等等，他們均在林天行老師的啟導下，以自身的體驗，通過學習、修鍊，創作出風格迥異的真情書畫作品，在彩墨世界中大放異彩。

「四維彩墨」中的「四維」兩字，意義深遠，是林天行對其學生們的一種培養、冀盼及要求，他認為，人生是立體的，但人生若只有「知識」、「技能」、「事業」這「三維」，仍然未能完善，需添上第四個維度—「審美」才能成為全人，那是藝術精神的維度，是心靈建設、人生中不可或缺的精神食糧。

今年是香港回歸祖國 25 周年，去年國家「十四五」規劃把香港定位發展為「中外文化藝術交流中心」，林天行認為，要達至這個目標，香港需要全面發展藝術教育，培養香港新生代有藝術思維、藝術的眼界、創作出突破性的藝術作品至為重要，他期盼新一屆香港特區政府成立全新「文化體育及旅遊局」、加上各藝術機構、畫會以至本港藝術家們的全力推動，令本港藝術整體發展大步向前。

《春華秋實 — 香港四維彩墨畫會成立 20 周年作品展》詳情

日期及時間：

2022 年 10 月 22 日（星期六） 5:00PM -8:00PM

2022 年 10 月 23 日（星期日）10:00AM-8:00PM

2022 年 10 月 24 日（星期一）10:00AM-5:00PM

地點：

香港中環愛丁堡廣場五號香港大會堂低座一樓展覽廳

林天行部份展出作品

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關於當代著名彩墨畫家林天行

林天行作為香港水墨的開拓者與踐行者，對香港當代水墨有著深遠的影響，他以獨特的視覺方式，完滿的構圖與空靈的意境，游離在具象和抽象之間，時而厚重時而清雅的大面積色墨，交織在一起，其自由豪邁的筆觸將“精神的真實”與“感覺的形象化”清晰表現出來，形成了強烈的個人風格，開拓了水墨重彩畫的新境象。

林天行的創作極具多元性，除了獨樹一格、聞名中外的彩墨荷花作品外，還有以

“西藏＂、“香港新界＂、“鄉村風景＂、為主題的系列作品，在近年新冠疫情下更創作出“菖蒲＂系列作品，其不少作品已被中外機構、藏家等收藏。其表現香港作品“晨曲”及“維港兩岸”，曾代表香港先後隨中國航天神舟 6 號及 7 號飛上太空。

1963 年生於福州的林天行，1984 年移居香港，1989 年就讀中央美術學院。1981 年開始，其作品經常參加全國美術作品展、當代香港藝術雙年展、深圳國際水墨雙年展、百年中國畫展等以及世界各地兩百多次聯展；曾在北京、香港、台灣、紐約、新加坡、伯林、首爾、米蘭、深圳等地舉辦六十多次個展。作品獲中國美術館、廣州美術、深圳美術館、西藏美術館、香港藝術館、香港文化博物館等以及許多世界各地機構和私人收藏。出版有《林天行畫集》、《景象香港》、《天行之荷》、《天行西藏》、《天行之路》等三十多個種畫集。

林天行現任四維彩墨顧問、香港美協主席、中國美術家協會理事、中國文聯全委會委員、中國美協香港會員分會主席、中國文聯香港會員總會常務副會長、香港國際藝術交流協會主席。

關於『四維彩墨』

『四維彩墨』（The 4-D Art Club）畫會，由當代著名彩墨畫家林天行於 2002 年底創立，「四維」意指「知識」、「技能」、「事業」、及「審美」四個人生的立體維度，當中「審美」是藝術精神的維度，是心靈建設、人生中不可或缺的精神食糧。

『四維彩墨』成立至今已 20 載，匯聚了大批師從林天行、熱愛並渴望追求藝術的學生，一同享受藝術世界的豐盛，期間曾舉辦 8 次師生畫展、以及數之不盡的參觀展覽、本地及海外寫生及聚餐等與藝術相關的活動。