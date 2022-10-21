01親子送禮｜參與Black Adam陣營，與鷹俠、命運博士正面交鋒

最強最霸氣的反英雄故事─《Black Adam》將於10月20日震撼大銀幕，被賦予神力的Black Adam於憤怒中誕生，並與鷹俠、命運博士等一眾正義協會成員正面交鋒！電影蓄勢待發，一眾角色亦齊齊跳出大銀幕，幻變成HIT爆全城的電影主題精品，當中包括高度還原角色造型的Figure系列、戰艦以及趣味過癮的角色扮演套裝等，絕對是英雄迷的珍藏之選！



👉🏻👉🏻文末最底有送禮詳情👈🏻👈🏻



Figure系列

雲集電影核心角色，包括Black Adam、Hawkman、Dr. Fate、Atom Smasher、Cyclone等角色。而產品有多款尺寸公仔，有些配備可動式關節，讓公仔擺出多款動感姿勢。而且Figure還原度甚高，成員服裝細節、服裝標誌、肌肉線條等都盡顯眼前，真是不得不收藏。

+ 8

其他套裝系列

Black Adam的出現，當然要配合電影場景！

Black Adam 4吋公仔及戰艦 - 戰艦可打開，讓Black Adam於駕駛艙中指揮，重現電影場景 - 套裝附送Black Adam 及Hawkman 4吋公仔

角色扮演系列

即將萬聖節，一起來扮演超級英雄！配件備有肩帶、斗篷，盡顯霸氣！

零售點：Shumiya、各大百貨公司及玩具店

總代理：Niche Base Technology Group Co Ltd

版權 : BLACK ADAM and all related characters and elements © & ™ DC and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

01親子送禮：Black Adam 4吋公仔

只要跟隨以下方法，就有機會得到Black Adam 4吋公仔(1隻，款式隨機)，讓小朋友參與Black Adam陣營，與鷹俠、命運博士正面交鋒。

參加方法：

1. 讚好(like) 01親子 Facebook專頁

2. 讚好(like)、分享(Share)此活動帖子(Post)並設定為公開(Public)

送禮帖文連結：

3. 在該活動Facebook帖子留言(Comment)及回答帖子內的指定問題，以及標籤(Tag)兩位朋友

👉🏻👉🏻問題：小朋友最喜歡哪一個 Black Adam 角色？請填寫相關原因👈🏻👈🏻

活動日期：10 月21至10月27日

最具創意的 12 位參加者可獲贈Black Adam 4吋公仔（1隻，款式隨機）。