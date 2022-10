01親子送禮｜參與Black Adam陣營，與鷹俠、命運博士正面交鋒

最強最霸氣的反英雄故事─《Black Adam》將於10月20日震撼大銀幕,被賦予神力的Black Adam於憤怒中誕生,並與鷹俠、命運博士等一眾正義協會成員正面交鋒!電影蓄勢待發,一眾角色亦齊齊跳出大銀幕,幻變成HIT爆全城的電影主題精品,當中包括高度還原角色造型的Figure系列、戰艦以及趣味過癮的角色扮演套裝等,絕對是英雄迷的珍藏之選!



Figure系列

雲集電影核心角色,包括Black Adam、Hawkman、Dr. Fate、Atom Smasher、Cyclone等角色。而產品有多款尺寸公仔,有些配備可動式關節,讓公仔擺出多款動感姿勢。而且Figure還原度甚高,成員服裝細節、服裝標誌、肌肉線條等都盡顯眼前,真是不得不收藏。

+ 8

其他套裝系列

Black Adam的出現,當然要配合電影場景!

Black Adam 4吋公仔及戰艦 - 戰艦可打開,讓Black Adam於駕駛艙中指揮,重現電影場景 - 套裝附送Black Adam 及Hawkman 4吋公仔

角色扮演系列

即將萬聖節,一起來扮演超級英雄!配件備有肩帶、斗篷,盡顯霸氣!

零售點:Shumiya、各大百貨公司及玩具店

總代理:Niche Base Technology Group Co Ltd

版權 : BLACK ADAM and all related characters and elements © & ™ DC and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

01親子送禮:Black Adam 4吋公仔

只要跟隨以下方法,就有機會得到Black Adam 4吋公仔(1隻,款式隨機),讓小朋友參與Black Adam陣營,與鷹俠、命運博士正面交鋒。

參加方法:

1. 讚好(like) 01親子 Facebook專頁

2. 讚好(like)、分享(Share)此活動帖子(Post)並設定為公開(Public)

送禮帖文連結:

3. 在該活動Facebook帖子留言(Comment)及回答帖子內的指定問題,以及標籤(Tag)兩位朋友

👉🏻👉🏻問題:小朋友最喜歡哪一個 Black Adam 角色?請填寫相關原因👈🏻👈🏻

活動日期:10 月21至10月27日

最具創意的 12 位參加者可獲贈Black Adam 4吋公仔(1隻,款式隨機)。