人夫大呻老婆失業不願做家務使費大快被榨乾　家有孩子仍頻密煲煙

夫妻之間最重要是互相扶持，彼此都願意為家庭付出才能走得更長遠。有人夫發文大呻妻子使費大，辭職後又不願做家務，為他加重負擔，他即使放工回家仍要打理家務。而且家中育有小孩，但妻子卻每日頻密煲煙，影響孩子健康。種種問題都令丈夫大喊煩惱，大感不滿。



人夫於討論區「香港討論區」發文，大呻妻子一直以來的過份行為。他指妻子從以前開始已經不會支付家庭費用，一年前更開始要事主為她付卡數。後來事主不堪經濟壓力與妻子攤牌，她才坦白自己已有一段時間沒有工作，找藉口糊弄過去。

不願做家務要老公執手尾

後來妻子就在家當全職主婦，雖然她會照顧孩子，但卻不願做家務，九成時間都在玩電話、煲劇，常要丈夫放工回家後執手尾：「打掃洗衫收拾樣樣欠奉……次次收工返屋企，廚房就一大堆包裹盒同未清理嘅垃圾和垃圾袋。當然又係我清理返。」、「偶然煮個飯好似當自己酒店大廚咁，自己炒幾炒，影個相放上網呃like，演戲完留個亂晒、到處油嘅廚房俾我洗碗收拾，還原整理廚房時間仲耐過佢煮飯。」

妻子每天在家玩手機、煲劇，不願做家務要丈夫執手尾。（《寶寶大過天》劇照）

煙癮大無視孩子頻密煲煙

此外，妻子煙癮大，即使家中有小孩，她仍會每小時都入廁所煲煙，小孩也因此困擾不已，經常反映很臭，但妻子也只是向孩子隱瞞她會吸煙。事主更大呻妻子脾氣差，只要遇到煩心事就會用家人來出氣，但對外卻裝作是好媽媽，人前人後判若兩人。

使費大常拿丈夫與他人比較

雖然事主容忍妻子的無理行為，但妻子卻常拿丈夫與他人比較，令事主不感不滿：「成日就鍾意去歌頌人地老公賺幾多，又唔檢討下自己對比其他人老婆相對付出幾多。」事主指每次出糧後都要花不少錢在妻子身上，直言被妻子「搾到乾」，寧願她重回職場：「拜託妳出返嚟做野啦，雖然妳都係唔會出錢。或者飛咗我搵個有錢老公囉。」

事主每次出糧後都要花許多錢在妻子身上，直言被「搾到乾」。（photoAC）

有網民希望兩人能溝通解決問題，但事主卻表達已經溝通過很多次，但妻子每次都會「企硬」並維護自己的利益，不願退讓，令事主無奈嘆：「咁其實又可以點樣。」另外也有網民問及兩人的性生活頻率，事主卻表示他們已經很久沒有性生活：「無性好耐喇，次次明明打緊機，同朋友講緊八卦，然後一話想做就立刻話無精神想瞓。」

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