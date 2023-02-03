立春24節氣｜中醫指需注意脾胃保養 推介兩款立春宜飲養脾臟湯水

二十四節氣指示一年中氣候寒暑變化的週期，是由古代農民長期的生活經驗中得知，農業與季節的關係相當密切。農民依靠二十四節氣的氣候狀態，適時春耕、夏耘、秋收、冬藏。它是人們起居不可或缺的準則。今年二月四日為立春，亦是二十四節氣之首；中醫理論，春天對應人體肝臟，春季陽氣升發，所以肝氣亦相對條順暢達。而五行相生相克關係中，肝氣疏泄太過，則會影響脾胃功能。因此，春季養生中既要注意春天陽氣生發的特點，扶助陽氣，又要避免傷及脾胃。

（資料授權：香港註冊中醫師趙仕祥博士）



夏季是一年中天氣最熱的季節， 也是萬物生長最茂盛的時令 ，其時天空熱氣下降，地氣上升，植物開花結果，對五臟中心的功能活動有一定幫助，故有「南方赤色，入通於心」 的說法，所以夏季湯水應以「甘寒清涼」 及 「清淡甘平」為原則。

中醫角度強調不時不食，故此選用時令食材入饌，湯水除傳統講究功能性的藥材如石斛、黨參、花膠、雲苓、茨實、淮山及蓮子等。日常食材建議可選韭菜、芫茜、百合、茼蒿、山藥、蘿蔔、馬蹄、甘蔗、沙參、蔬果；亦可以菊花、玫瑰花、洛神花、山楂等作茶療。

春季養生宜少吃酸味 適量吃甜味 注意脾臟保養

春季飲食應少吃酸味，適量進吃甜味，以養脾臟之氣。注意脾胃保養，盡量少吃油膩煎炸，以免令陽氣外泄；另外，夏季風多物燥，常會出現皮膚、口乾舌燥，嘴唇乾裂等現象，故夏季應多吃新鮮蔬菜以補充人體水分。

夏天合家歡湯水食療推介：

1) 生津養陰湯

材料：石斛20克，花旗參20克，麥冬15克，南北杏20克，無花果20克，蜜枣2枚，瘦肉；中火煲2小時，加適量鹽調味即可。

功效：清熱補氣，生津養陰

2) 滋陰調氣湯

材料：鱷魚肉20克，川貝母12克，野生靈芝15克，老陳皮10克，南北杏20克，椰棗3枚，瘦肉；中火煲2小時，加適量鹽調味即可。

功效：滋陰潤肺，順氣化痰

香港註冊中醫師趙仕祥博士

👉🏻👉🏻相關閱讀：立春24節氣｜中醫：父母不高靠後天補 立春必飲２款增高湯水👈🏻👈🏻

強骨骼 三文魚頭豆腐蕃茄湯

+ 2

生肌長高健脾湯

+ 2

相關閱讀：立春24節氣｜中醫建議忌吃一類食物免影響脾胃 2款湯助兒童增高

點圖即睇立春宜飲湯水

+ 21

+ 12

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓