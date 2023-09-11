沙畫創作能刺激創造力提升專注度 注意3大重點避免傷孩子眼睛

作為一位視光師，發現沙畫這種創新和引人入勝的藝術形式在小朋友們中日益流行。沙畫不僅能刺激小朋友們的創造力，還能幫助他們學習專注和細心。然而，有些家長和沙畫老師對於小朋友在暗環境中對著沙畫燈箱創作可能會傷害眼睛的問題感到擔憂。在這篇文章中，將會解釋沙畫引致的擔憂情況，並提供一些實用的建議來保護小朋友的眼睛。

原文作者：註冊視光師陳敏琪



首先，我們來理解一下沙畫燈箱的光源。沙畫燈箱通常使用LED燈或熒光燈作為光源，這些光源的亮度通常比電腦螢幕或手機螢幕要低。更重要的是，沙畫燈箱的光源具有幾個獨特的特性，使其對眼睛的傷害較小：

1. 色溫：沙畫燈箱的光源通常有較暖的色溫（比如2700K-3000K），這種暖色光源對眼睛的刺激較小，並且不易引發藍光疲勞。

2. 亮度調節：許多沙畫燈箱都有亮度調節功能，小朋友可以根據實際需要調節光源亮度，避免光線過強對眼睛造成刺激。

3. 均勻照明：燈箱的設計使得光源得以均勻分散，這樣可以避免眼睛受到強烈的光點的刺激，減少眼睛疲勞。

長時間面對光源同樣對眼睛造成壓力 即學3招護眼貼士

即便沙畫燈箱的光源對眼睛的傷害較小，長時間使用任何光源仍可能對眼睛造成壓力。因此，我們需要採取一些保護眼睛的措施：

1. 適度亮度：避免將燈箱的亮度調節至過高。選擇一種舒適的亮度可以減少眼睛壓力。

2. 定期休息：每隔一段時間，讓小朋友的眼睛休息一下。可以遵循"20-20-20"的規則，也就是每20分鐘看一次20英尺（約6米）外的東西，持續看20秒。

3. 定期視力檢查：定期帶小朋友去做視力檢查，以確保他們的眼睛健康。

創作沙畫並不一定會對眼睛造成傷害，只要我們採取適當的防護措施。沙畫可以是一種富有創意和樂趣的活動。只要我們在享受創作的同時，也不忘關心我們的眼睛健康。

《本文獲註冊視光師陳敏琪授權轉載》