人妻必看！盤點婚姻中戀愛腦特質　卑微討好、老公控制欲全上榜

談戀愛能讓生活更豐富，一段好的關係還能夠讓雙方共同成長，不過有些嚴重「戀愛腦」的人，談起戀愛來卻讓自己、甚至伴侶都十分心累！戀愛腦的人時常沈溺在愛情中無法自拔，偶爾還會因此做出違反常理、讓人百思不解的行為，究竟網友眼中有哪些症狀屬於戀愛腦呢？快來看看吧！《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「戀愛腦症狀」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的戀愛腦症狀排行。



曖昧期小劇場爆炸！ 網議6大戀愛腦症狀你中了幾項？

觀察近1年網路上針對「戀愛腦症狀」相關話題的討論，發現「曖昧期小劇場爆炸」為受到最多網友認同的戀愛腦症狀。曖昧不清的階段常讓人小鹿亂撞、心癢難耐，然而，若曖昧對象將曖昧期拖延太久、遲遲不確立關係的話，對戀愛腦的人來說恐怕就十分折磨，他們容易在心中腦補所有可能性、變得患得患失，甚至導致精神內耗。

相關文章：戀愛對象是情場浪子還是專一好男人？比誰都深情或花心的姓名筆劃

+ 9

就有網友在論壇分享自行歸納出的戀愛腦行為，其中就提到戀愛腦的人很會「自己腦補、瞎擔心」，內心常有許多小劇場，像是「他在哪？他為甚麼按這個人愛心？他也有在想我嗎？」，嚴重時甚至會「焦慮到影響工作與生活中的其他事情」，不僅在腦中無限回想相處時的種種，還會想像雙方之間的各種可能，而對此有網友則建議應保持「佛系」，讓一切順其自然，無須做過多無意義的思想拉扯。

「控制欲極強」也是戀愛腦的典型症狀之1。有民眾表示自己的男友有嚴重的戀愛腦，雖凡事以她為重，但也因此控制欲非常強、讓她相當受不了，提到「交往久了之後男友的控制欲就慢慢都出來了，彎腰要遮、跟其他男生靠太近他也會不開心」、「短褲太短不能穿，之前買的裙子也要問能不能穿」，認為男友管太多，幾乎到控制狂的地步，令人喘不過氣。

留言區就引來有相同困擾的人留言，回覆道「曾經交往過控制欲很強的男友，以前還傻傻的以為這是他表達在乎跟愛的表現，分開後才發現真正相愛的人會把對方的感受看得比自己的感受重要」，點出一段健康的關係不該存在「控制」的因素，應該要保持雙方平等且互相尊重的原則。

談戀愛常失去理智？ 網提戀愛腦還有這1特質

除了上述所提到的特質外，戀愛腦族群還有1項特質，也就是「戀愛中的地位卑微」，有名結婚超過10年的網友表示，自己從前與先生交往時戀愛腦症狀相當嚴重，提到「當時的婆婆常常對我刁難，加上先生很媽寶，戀愛腦的我都能一一忍讓，甚至努力討好婆婆，很多朋友都勸我離開，我就像被下蠱一樣迷失理智」，認為被戀愛沖昏頭的當下常會做出許多反常的行為，清醒後回過頭才發現從前的忍讓皆是不值得的。

你也是一談戀愛或暈船就容易失去理智的戀愛腦嗎？或者你身邊有超級戀愛腦的朋友嗎？若發現自己一陷入感情就失去判斷力、甚至生活失衡，不妨多多諮詢周遭親友的感情建議，畢竟「旁觀者清」，或者自己也可以設立停損點，以防越陷越深無法自拔、談個戀愛卻傷身又傷心！

【延伸閱讀，更多戀愛建議】

他真的愛你嗎？5跡象顯示伴侶並不在乎你 只當你是情慾發洩工具

+ 13

暗戀｜女生吸引異性的5特點！剖析男性戀愛心理、女追男必勝攻略

+ 10

延伸閱讀：

滑手機、盯電腦小心烏龜脖！ 盤點頸椎病8大常見症狀

低醣飲食助減肥好有感！ 網議3大好處、副作用報你知

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】