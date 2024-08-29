杜拜商會望與內地加快AI及Web3等範疇合作　發揮與香港協同效應

受到地緣政治及中美貿易戰等因素影響，中港近年興起「中東熱」，希望積極擴大朋友圈減低相關方面的影響。由杜拜商會主辦的杜拜商業論壇中國站，日前在北京舉行，杜拜商會總裁兼首席執行官穆罕默德·阿里·拉希德·盧塔表示，以技術為重點的合作是推動杜拜多元化議程和創造知識型經濟的關鍵，與中國在這一領域的合作將繼續加速。數字經濟的關鍵領域包括金融科技、人工智能（AI）、物聯網、Web3、軟體和資訊技術，是杜拜最有前途的行業之一，相信可以從中國的專業知識中受益。



·盧塔表示，數字經濟的關鍵領域包括金融科技、人工智能（AI）、物聯網、Web3、軟體和資訊技術，相信可以從中國的專業知識中受益。(相片由受訪者提供)

杜拜在中國投資主要為運輸倉儲及房地產等

盧塔在接受《香港01》訪問時表示，杜拜在中國投資的主要領域包括運輸和倉儲、房地產和商業服務，兩者共同進行的許多工作都支持「一帶一路」倡議的目標。杜拜商會去年也與香港貿易發展局簽署了諒解備忘錄，以加強合作，創造積極的經濟環境，並進一步發展兩地市場之間的貿易關係。此外，也歡迎多位香港高層代表團來到杜拜商會談合作，並渴望充分利用兩地市場之間的協同效應。

中國對杜拜投資方面，2015年至2023年間，中國對杜拜的外商直接投資累計超過54億美元。盧塔表示，杜拜目前是外商直接投資的區域大本營，預計當中的中國投資將進一步大幅成長，特別是在貿易和物流、人工智慧、再生能源和醫療保健等面向未來的領域。

此次在北京舉辦的論壇，吸引了800多位中國商界知名人士參加。（GettyImages）

預計中國對杜拜投資將進一步大幅增長

他指出，杜拜經濟議程（D33）旨在透過數字轉型計劃，未來十年將杜拜經濟規模擴大一倍，每年產生超過270億美元的經濟貢獻，相信中國企業可以在塑造杜拜的數字化未來中發揮重要作用。阿聯酋加入金磚國家，以及各項CEPA協議為企業帶來的好處，也有助於吸引更多的中國投資者。

對於此次在北京舉辦的論壇，吸引了800多位中國商界知名人士參加。盧塔表示，今年是中阿建交40週年，故此決定在中國舉辦首屆國際杜拜商業論壇，體現了與中國的長期關係的重要意義。這項活動旨在進一步加強中國和杜拜企業之間的聯繫，促進雙邊投資機會，並加強貿易關係。該論壇舉辦了一系列小組會議，探討杜拜D33為中國企業和投資者帶來的機遇，相信該論壇有助於培育新的夥伴關係，使中國企業能夠利用 D33 議程創造的機遇，推動互利經濟。

他指出，杜拜商會目標是將論壇建立為在世界各地主要城市定期舉行的論壇，期待有更多機會與全球策略市場的商業領袖和相關人士建立聯繫。他個人則有幸多次訪問中國，很高興在論壇期間與中國工商界人士重新建立聯繫，並相信杜拜和北京有很多共同點，包括均身為全球領先的商業、貿易和投資中心。