「上升三部曲」見三個反轉　到底會形成一種怎樣的形態？｜聶振邦

過去三周的討論，都是環繞陰陽燭整理形態的「上升三部曲」，雖然上周分享的形態名為「執墊」，不過只是「上升三部曲」的變種形態而已。今次探討的也跟「上升三部曲」有關，卻是其倒掛形態，名為「下跌三部曲」，與「上升三部曲」相比有三個「反轉」特點。其一是出現位置，「上升三部曲」是升勢中的整固形態，於「中途休息」後，股指或個股續升機會大。「下跌三部曲」則是相反，是跌勢中的整固形態，意味著整固完成後股指或個股續跌機會大。



形態定性與結構體現反轉

第二個「反轉」見於形態定性上，「上升三部曲」傾向是利好形態，雖於整固完成後，股指或個股未必見升；但從之前連續三周分析，不難看出後市見升機會大。至於「下跌三部曲」，名稱已道出傾向是利淡形態，代表確立成形後，投資者應對後市走勢有所戒心，承接早前跌勢，股指或個股續跌機會大。第三個「反轉」見於形態本身，雖然「上升三部曲」和「下跌三部曲」同是三部分組成，可是三個部分同見「反轉」，現用上「上升三部曲」的典型作對照。

一枝長陰燭配三枝短陽燭

先看第一部分，「上升三部曲」見長陽燭，所以相對「下跌三部曲」，則見長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭），代表當時跌勢正盛，賣方動力見強勢。而「上升三部曲」的第二部分，是連續三枝短陰燭，故此相對「下跌三部曲」，會見三枝短陽燭（上影陽燭、陽陀螺），正好反映此乃整固形態，當股指或個股下跌一段日子後，賣方稍作歇息，買方伺機反攻，卻未能取得優勢，所以僅見短陽燭，證明上揚乏力，並且第三枝陽燭的整體，依然處於長陰燭的燭身之中，足見賣方仍是主導大局。

2024年1月16日，恒生指數失守16000點，以15865點收市，創逾一年低位。之後繼續連跌，至22日更以14961點收市。（梁鵬威攝）

形態完成已裂口低開確立

最後是第三部分，「上升三部曲」再度出現長陽燭，可以配合「裂口高開」，即長陽燭的開市位，在短陰燭的開市位之上，同時陽燭燭身必須全然第一枝陰燭的整體，包括上影線部分。相對「下跌三部曲」，就是長陰燭再度出現，可以配合「裂口低開」，即長陰燭的開市位，在短陽燭的開市位之下，同時陰燭燭身必須全然覆蓋第一枝陽燭的整體，包括下影線部分。故此「上升三部曲」形態，可理解為像一個「N」字；至於「下跌三部曲」形態，可理解為像一個左右反轉的「N」字。

就買賣動力變化分析，買方經過三度反攻也未能取得股指或個股走勢的主導權，而期內賣方則是養精蓄銳，所以一經發力，買方便無力招架，股指或個股維持賣方休息前形勢，跌勢持續。另可留意「下跌三部曲」的價量互動，第一枝長陰燭出現時，成交量在增加，形成「價跌量增」。之後見三枝短陽燭，成交量則減少，形成「價升量縮」，為上揚乏力的另一線索。繼而出現長陰燭之時，成交量再度增加，無異於第一部分，同見「價跌量增」。為免篇幅太長，有關「下跌三部曲」的個案研究，留待下回再續。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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