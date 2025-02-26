預算案｜金發局認為能增強本港經濟韌性　鞏固連接內地與全球角色

財政司司長今日宣讀新一份《財政預算案》，香港金融發展局（金發局）歡迎提出的預算措施。各項策略性措施有效增強本港經濟韌性，並進一步鞏固香港作為全球金融中心及連接中國內地與全球市場的關鍵角色。



洪丕正：香港獨特角色依然是其成功的基石

金發局讚揚政府具前瞻性的方針，提升香港的競爭力及推動金融服務業的增長。隨着香港持續應對瞬息萬變的全球經濟，此次預算案聚焦加強本港的金融生態系統，推動經濟發展提供關鍵動能。促進海外企業和特定產品融資、提升上市及市場效率、推動金融創新等舉措將進一步鞏固香港作為國際投資首選目的地的角色，和提升其促進全球資本流動的吸引力。

金發局主席洪丕正表示，作為中國内地與全球市場之間的超級聯繫人，香港的獨特角色依然是其成功的基石。該局歡迎多項旨在提升香港作為國際金融中心競爭力的政策，特別是關於家族辦公室、綠色和可持續金融及資產數碼化方面的舉措。透過充分發揮香港的優勢，能夠建構一個面向未來的金融生態系統，更好地回應本地及全球市場的需求。

樂見政府在吸引全球及內地人才的舉措

金發局樂見政府在吸引全球及內地人才的舉措，並致力推進與大灣區城市的合作。透過推動數據互通以及提升區內金融合作，將進一步有助香港在競爭日益加劇的全球環境中保持穩健增長。

金發局行政總監區景麟表示，政府致力推動Web3產業、人工智能，以及擴展本港的商品市場尤其令人鼓舞。這些措施對維持香港在金融領域的競爭優勢至關重要。金發局將全力支持預算措施，推動香港的長期繁榮。

隨著香港復甦步伐穩定向前，全球經濟前景明朗，2025-26年度的財政預算案為促進香港經濟成功奠定了穩健基礎。金發局致力確保香港成為世界級的金融中心，聯通傳統和新興市場，促進經濟創新及包容性，共創美好未來。