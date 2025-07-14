平台經濟「內捲」　企業需出海分散壓力　實現可持續發展｜伍禮賢

內地的外賣與即時零售市場規模龐大，當中京東集團（9618）近年積極從電商零售，拓展至更多元化的業務佈局。其「燒錢」模式驅使「內捲」進入白熱化階段，使阿里巴巴（9988）及美團（3690）亦相繼「出手」，通過大量補貼、低抽成策略，及增加AI上的投資，試圖搶佔更大的市場份額。然而這種高強度競爭，導致市場憂慮企業利潤承壓，並損害長期盈利能力，使相關股份的股價近期承壓。



以外賣市場為例，美團此前的市佔率逾6成，阿里巴巴的「餓了麼」則約為3成。在新增用戶增長放緩下，「京東外賣」在年初推出時，瞄準增長潛力有限的存量市場，以低至5%的抽成率與全年免佣優惠吸引商家，略低於美團及「餓了麼」的抽成。至於美團近期宣布計劃3年內全國建設1,200間「浣熊食堂」，打造餐飲外賣的安全模式；阿里巴巴宣布淘寶閃購斥資500億元人民幣直接補貼用戶及商家。幾大巨頭同時發放外賣大額優惠券，包括「買滿25元減21元」等活動，帶動外賣訂單大增。

餓了麼外賣騎手。（科創板日報）

料京東外賣業務短期內難錄盈利

但據內媒統計，「京東外賣」每單虧損約10元人民幣，從公司首季業績來看，包含「京東外賣」的新業務首季虧損13.27億元。雖然筆者相信京東有能力優化物流成本，並降低單筆訂單虧損，但預計短期內無法實現盈利。

京東繼進軍外賣平台後，近期更宣布涉足綫上旅遊業務。筆者預計，公司可能採用類似「京東外賣」的模式，即低於同業的抽成率或0佣金吸引酒店商家參與。雖然零售、外賣與旅遊的跨界整合，將增強用戶黏性，提升生態協同效應，加上大數據的分析，理論上可以創造更大商業價值，但在極烈的競爭環境中，所提供的服務未有明顯差異化下，可能會削弱長期盈利。

2025年5月13日，上海，大屏播放京東外賣百億補貼廣告。（視覺中國）

由提升技術到打補貼戰

再者，在過往的競爭環境中，企業普遍傾向投入資源在技術創新之上，包括增加營運效率、提升消費者體驗，將流量及黏性轉變成變現力。不過近年的投入開始轉化為補貼及低抽成，此舉雖然有助消費者可以從低價中受益，享受更佳的食安，以及更有效率的配送服務。不過對於企業來說，長期價格戰，雖然有利訂單增加，但同時推高運營成本，壓縮利潤率。

整體來說，筆者認為三家企業需在競爭中尋找差異化路徑，平衡短期投入與長期盈利，並通過海外市場拓展分散「內捲」壓力，以實現可持續發展。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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